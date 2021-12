Магічна ніч: кращі подарунки на День святого Миколая для дорослих та дітей

Найкращі ідеї подарунків для дітей і дорослих на День святого Миколая.

Є у році такий день, коли все навколо перетворюється у казку. Прокидаєшся ти зимового ранку, а під твоєю подушкою — омріяний пакуночок. І все, прекрасний настрій на весь день — гарантовано!

Так, ідеться про День святого Миколая, що відзначається в Україні 19 грудня.

Не варто переконувати себе, що це свято лише для дітей. Дорослі люблять отримувати подарунки не менше, аніж малеча, хіба не так?

Сьогодні Ранок у Великому Місті розповість тобі, як можна приємно здивувати найближчих у цю магічну ніч.

На жаль, або на щастя, любов до солодкого з віком не проходить.

Тому красива коробочка, сповнена улюблених ласощів твоєї найближчої людини, точно буде чудовим подарунком.

А якщо твої близькі шаленіють від низькокалорійної їжі, то варто замінити традиційні смаколики альтернативою в стилі правильного харчування.

Вони точно оцінять, адже під час зимових свят солодкого хочеться усім.

День святого Миколая відкриває всіма улюблений цикл зимових свят.

Тому чудовим подарунком стануть светри або шкарпетки.

А, якщо це для коханої людини, то не пошкодуй і собі такий светрик. Разом тепліше.

Ну що може буде краще затишних вечорів у компанії чашки теплого какао з маршмелоу та улюбленого фільму?

Сюди можна додати ароматизовані свічки, хвою, шишки.

Такі красиві бокси можна придбати або зробити власноруч, додавши туди все-все, що люблять твої рідні чи друзі.

Не лише практично, а й атмосферно. Як на рахунок тематичного аромату солодких мандаринок?

Не поспішай закидувати нас камінням. Ми хочемо довести, що навіть найбільша банальщина може стати креативним подарунком.

Ось такі круті бувають шкарпетки.

На жаль, COVID-19 зробив захисну маску нормою.

Це не лише практично. Можеш не сумніватись — твій подарунок урізноманітнить чиюсь буденність.

Це завжди чудова ідея. Особливо, взимку.

На фотосесію можна піти одному, в парі чи сім’єю — неважливо, враження й спогади все одно залишаться найтепліші!

Тут все значно простіше. Дітлахи зазвичай пишуть лист до дня Святого Миколая, де висловлюють усі найзаповітніші бажання.

Але, якщо раптом, у твоїй сім’ї так не заведено, то ось кілька універсальних ідей.

Діти можуть бути дуже різними, але всі вони однаково сильно люблять солодке.

Тож, як без шоколаду та улюблених цукерок у цей день?

Дитина радітиме, а для дорослих — це чудова нагода згадати дитинство.

Та все ж, краще, якщо іграшки, окрім розваг принесуть користь й сприятимуть саморозвитку.

Що краще розвиває малечу, аніж можливість творити?

Часу ще вдосталь. Але, якщо почнеш готувати подарунок сьогодні, то він точно буде незабутнім!

Фото: Pixabay

