Топ екзотичних фруктів, які варто спробувати

Таких екзотичних фруктів ти, можливо, не лише не куштував(-ла), але й не бачив(-лв).

Проте зараз все частіше на прилавках супермаркетів та в Інтеренеті можна замовити коробки з екзотичними фруктами.

І ми переконані – їхній смак тебе вразить. Адже навіть своїм виглядом вони вже приваблюють і вражають. Саме тому ми зробили додбірку найбільш незвичних фруктів світу.

Ківано, Рогата диня або Африканський огірок – так називають цей фрукт. Це трав’яниста ліана родини гарбузових, роду огірок. І вона дійсно зверху нагадує диню з шипами, а всередині дуже схожа на огірок.

Плоди ківано бувають жовтими, жовтогарячими або червоними. А всередині – дуже водянисті і нагадують желе.

Смак ківано не залишить тебе байдужим. Він нагадує солодкий огірок, але має кислуватий післясмак.

Сабрес – це фрукт кактуса. Ти, напевно, вже чув, що плоди кактуса можна їсти, але не знав, який у них смак? Так от – вони дуже солодкі всередині.

Сабрес називають колючою грушею або індійською фігою. Його продають на усіх ізраїльських ринках.

Фрукт лічі, або китайська слива, це плодове вічнозелене дерево, яке виростає у тропічному та субтропічному кліматі. Це червоний плід, який нагадує своєю формою яйце.

Тверда шкірка із горбиками захищає м’якоть білого або світло-молочного кольору, що тане в роті.

Цей фрукт має приємний аромат і кисло-солодкий смак, який нагадує виноград і навіть віддалено – вино.

Цей фрукт дуже популярний у Східній Азії. Його використовують для виготовлення желе, морозива, китайського вина. А консервовані лічі з цукром експортуються навіть до нас.

Про нойну, або цукрове яблуко, вперше дізналися у Таїланді. Цей фрукт чимось схожий на яблуко, зелений, але з горбиками.

А всередині – соковита біла чи кремова м’якоть із 60 чорними кісточками. А коли фрукт достигає, його можна розрізати і їсти ложкою.

Пригадуєш цю назву? Так, ця рослина дуже часто є в наших оселях.

І хто б міг подумати, що її можна їсти? Звичайно ж, не нашу домашню.

У природі вона утворює смачні плоди, які за смаком нагадують ананас і навіть трішки суміш ананасу з бананом. Проте цією рослиною можна обпекти рот.

Його ще називають мангкут, і це дуже цікавий на вигляд фрукт.

Він має круглу форму і схожий на маленьке яблуко, але темно-фіолетового кольору. А всередині – біла м’якоть, яка ділиться ніби на дольки.

Мангостін має солодкий смак, із кислинкою.

Лапа-лапа – це північноамериканський банан, який росте на південному сході Америки.

Під тонкою шкірою знаходиться м’якоть із солодким смаком і ананасово-полуничним ароматом. А за консистенцією нагадує масло.

Рука Будди – це один із найпопулярніших цитрусових фруктів в Азії.

Його часто порівнюють з лимоном. А на його основі готують багато освіжаючих напоїв.

Із шкірки мангостану роблять мармелад, цукати і варення. У Японії на його основі, крім цього, готують ще й чай.

