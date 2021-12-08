Календар стрижок на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Взимку хочеться розбавити сірі будні. Найкращий варіант – почати з себе, але перш ніж записатись до перукаря, зазирни в наш календар.
У різні фази Місяця відвідування салона краси можуть нашкодити або принести користь волоссю.
Читай матеріал далі і користуйся календарем, щоб тебе тільки тішив.
Календар стрижок на грудень 2021
Найбільш сприятливі дні для стрижки у грудні 2021
1, 6-9, 15, 23, 25 грудня
1 грудня: Похід до перукарні в цей день може стати відправним пунктом для змін життя на краще.
6-9 грудня: Вдалий день, щоб оздоровити волосся. Варто відвідати спочатку спеціаліста, який визначить стан волосяних фолікул і підбере найкращий догляд.
15 грудня: Сприятливий день для стрижки волосся, а також зміни зачіски. Волосся буде швидко рости та зміцнюватись по всій довжині.
23 грудня: Якщо ти чекала на момент, щоб кардинально змінити імідж, то цей день настав. Сьогодні ти можеш сміливо поексперементувати.
25 грудня: Відвідування стиліста зробить тебе більш помітною для чоловіків. Ймовірно, що це позитивно вплине на особистісне та професійне зростання.Також по темі: Стильні зачіски на романтичне побачення Вихідні в грудні 2021: коли і скільки будемо відпочивати на католицьке Різдво Місячний календар на грудень 2021 – сприятливі та несприятливі дати
Несприятливі дні для стрижки у грудні 2021
3, 4, 12, 19-21, 29 грудня
Усі інші дні грудня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для відвідування салону краси.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні жіночі стрижки.
Фото: Unsplash