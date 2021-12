Як правильно відкривати та їсти устриці: детальна інструкція

Як вибрати свіжі устриці, як їх потрібно відкривати і їсти, з якими напоями краще подавати на стіл? З цими питаннями стикаються майже всі, хто вирішив вперше спробувати цей делікатес.

Тому Ранок у Великому Місті зібрав поради та лайфхаки, які допоможуть розібратися у всіх тонкощах вживання устриць.

Є негласне правило, що устриці крашще їсти в ті місяці, в назві яких є літера “Р”. Таким чином, ідеальний час для цього делікатесу – з вересня по березень.

Річ у тім, що в інші місяці року у устриць триває період розмноження. І це негативно позначається на їх смакових якостях.

У магазині ці молюски повинні зберігатися в льоду або у спеціальному акваріумі.

Перед тим, як купувати, уважно оглянь раковинки. Вони мають бути щільно закритими і не мати пошкоджень та тріщин.

Якщо між стулками є хоча б маленька щілина, від покупки краще відмовитися. Їсти такого молюска може бути небезпечно.

Коли оглянеш зовнішній вигляд, оціни запах раковини. Вона має приємно пахнути морем.

Відкривати устриці бажано за допомогою спеціального устричного ножа з обмежувачем і кольчужної рукавички.

Спершу на ліву руку вдягни рукавичку і візьміть нею устрицю. Тримай так, аби пласка стулка була зверху.

Далі вставте ніж між стулками і обережно повертай, поки не почуєш клацання.

Після цього проведіть лезом ножа у центрі устриці та підріж м’яз, який тримає половинки раковини.

Обережно відкрийте устрицю, слідкуючи, щоб із неї не витік сік.

Промивати устрицю не потрібно, можна одразу смакувати.

Розуміємо, що устричний ніж і кольчужна рукавичка коштують недешево і є далеко не в кожному господарстві.

Тож якщо ти не їсти молюсків щодня, купувати їх не обов’язково. Можна обійтися і підручними засобами.

Як це зробити?

1. Ретельно промий раковини і виклади їх на блюдо.

2. Рясно полий лимонним соком, особливо у місцях змикання стулок, та зачекай кілька хвилин. Це потрібно, аби кислота проникла всередину раковини.

3. За кілька хвилин устриця розкриється сама.

Спершу полий устрицю лимонним соком. Якщо вона свіжа, то миттєво стиснеться від кислоти.

Спеціальним ножем від’єднай м’ясо від раковини – і випий її вміст одним ковтком.

Є ще один спосіб. Можна спочатку витягти м’ясо устриці спеціальною виделочкою, а вже потім витити сік із раковини.

А гурмани взагалі рекомендують не жувати устриць, а ковтати їх цілком. Однак ми радимо спробувати усі варіанти їх вживання – і вибрати той, який більше сподобається саме тобі.

Блюдо зі свіжими устрицями традиційно сервірують лимоном.

Не варто забувати і про напої: смак молюсків ідеально підкреслить біле вино або шампанське.

Фото: Unsplash

