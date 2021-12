День Святого Миколая 2021: дата, історія і традиції свята

День Святого Миколая православні християни та греко-католики святкують 19 грудня, католики – 6 грудня. У народі святого також називають Угодником та Чудотворцем. Він вважається покровителем усіх знедолених, а також дітей і мандрівників.

Цього свята із нетерпінням чекають і дорослі, і діти.

У цей день почитають пам’ять одного з найшанованіших святих – Миколая, який жив у III-IV ст. н.е. на території сучасної Туреччини.

Із юних років Миколай присвятив собі служінню Богу і був Єпископом міста Міра. Під час переслідування християн його посадили до вязниці, де довелося провести довгих 8 років. Втім, це не похитнуло віри Миколая, і після приходу до влади імератора Костянтина повернувся до служіння в церкві.

Протягом усього свого життя святий Миколай боровся з язичництвом, робив добрі справи, захищав несправедливо засуджених і допомагав нужденним.

Навіть після смерті мощі святого збереглися нетлінними та зцілили тисячі людей з усього світу. Зараз вони зберігаються в італійському місті Бар.

Християни упевнені, що в День святого Миколая відбуваються справжні дива. Тож у цей день люди зазвичай просять у Чудотворця про здоров`я, здійсненя мрій та щасливу долю.

Свята з нетерпінням чекають діти майже всього світу. Адже в цей день зранку вони знаходять у взутті, панчохах або під подушкою приємні, зазвичай смачні подарунки.

За легендою, вночі напередодні свята їх підкладає дітям сам Святий Миколай. Але не всім, а лише слухняним і добрим. Дітлахи вірять у дива і намагаються добре себе поводити, щоб не залишится від сюрпризу під подушкою.

Тож якщо хочете зробити створити казкову атмосферу – тихенько покладіть маленькі подаруночки не лише дітям, а й усім своїм рідним.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання на День Святого Миколая.

Фото: Pixabay

