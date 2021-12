Ціна швидкого схуднення: 5 небезпечних наслідків популярних дієт

Шкідливі наслідки дієт — як ми шкодимо нашому здоров’ю жорсткими дієтами.

Чимало жінок у гонитві за ідеальними параметрами неодноразово сідали на яку-небудь дієту, або хоча б задумувались про це.

Ну, а як можна уникнути таких думок, коли Інтернет просто кишить усілякими інструкціями а-ля “Як схуднути за 7 днів?”

Часто красуні й не замислюються, що ті суворі та незбалансовані дієти не просто негативно впливають на наше здоров’я, а й несуть йому справжнісіньку небезпеку.

Тож сьогодні Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про те, чому худнути варто здоровими способами.

Почнемо ми із найменш страшного, але дуже передбаченого наслідку.

Втратила зайву вагу завдяки строгій дієті? Не поспішай радіти.

Швидше за все, кілограми повернуться. І не одні, а з відсотками!

Американці назвали це ефектом “йо-йо”.

Після того, як ти повернешся до нормального режиму харчування, почнеш стрімко набирати вагу.

Твій організм не в курсі, що ти обмежувала себе свідомо. Тому він вирішить терміново відкласти жир на випадок, якщо настануть голодні часи!

Твої витівки з голодуванням або мінімальною кількістю калорій в день точно не сподобаються твоєму шлунку!

Шлунковий сік, який виробляється в необхідних кількостях для перетравлення їжі, просто не матиме, що перетравлювати.

Це може закінчитись гастритом або навіть розвитком виразки шлунку.

Ніщо не завдає нам такого стресу, як суворі монодієти, які обіцяють феноменально швидкі результати!

Ти й справді дуже швидко скинеш вагу, харчуючись лише гечкою або кефіром, але приготуйся до обурення свого організму.

Він проявлятиме його по-різному.

У кращому випадку, ти обійдешся анемією, ослабленістю та зниженням імунітету.

А в гіршому — вона може привести до гормонального збою в організмі, інфаркту та інсульту внаслідок відкладення холестерину в судинах та інших численних хвороб.

Жінкам не можна виключати з раціону жири.

Це негативно впливає на вироблення естрогену, а отже й несе серйозний ризик для лібідо.

Дефіцит жиророзчинних вітамінів A, E, D спричинить ранні зморшки, в’ялість та нездоровий зовнішній вигляд.

Нестача жирів неодмінно підвищить ризик захворювань серця і судин, утворення тромбів, збоїв у гормональній та репродуктивній системах.

От ми й підійшли до чи не найжахливішого пункту.

Якщо ти фанатка швидкого схуднення, то мусиш ще раз почути про РХП.

Розлади харчової поведінки займають друге місце серед найбільш смертоносних психічних розладів!

Часте захоплення суворими дієтами неодмінно веде тебе до РХП.

Найвідоміші хвороби — анероксія, булімія, компульсивне переїдання, можуть спричинити депресії, гормональний збій або й навіть летальні наслідки.

Пам’ятай, що позначка на вагах навряд чи наблизить твоє життя до ідеального.

Внутрішня впевненість полягає у безумовній любові до себе. Любові, якій зовсім не потрібні досконалі параметри…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-3 міфи про схуднення.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.