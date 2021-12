Тематично й екологічно: модні декори та ялинкові прикраси 2022

Ідеї стильного декору: новорічні колекції та тренди ялинкових прикрас у 2022 році.

Йому притаманні відтінки зеленого, синього, золотого та серебристого.

Якщо ти ще не знаєш, як прикрасити свою оселю та новорічну красуню, ми тобі у цьому допоможемо!

Ранок у Великому Місті підготував популярні новорічні тренди на ялинкові іграшки та декор 2022

Це ялинкові прикраси у тропічному стилі з елементами золота та орнаментів.

Цьому стилю притаманні кольори золотого, шоколадного, кремового, білого й срібного відтінків.

Іграшки у формі кулі мають декор візерунків та навіть леопардові принти.

Це ніжна стилістика з використанням казкових образів.

Ельфи, феї, метелики, чарівні квіти та райські птахи, пастельні відтінки та блискітки – все це поєднується в рожевій гамі.

Окрім іграшок зверніть увагу на блискуче листя, оксамитові квіти та гілки, котрі можна вплести в ялинку.

Декор у вигляді листя та ягод або малюнки з ними.

Цій колекції притаманні — пудровий зелений і світло-фіолетовий з пастельним рожевим кольори.

Назва відповідає зимовій тематиці.

Кольори колекції — білий з блакитним та синім.

Для декору підійдуть фігурки сніговиків, пінгвінів та білих ведмедів.

Також гарно виглядатимуть ялинки,лижі, ковзани та їх зображення на кульках та іграшках.

Цій колекції притаманні червоні та зелені відтінки.

Для ялинкових прикрас можна використовувати зображення оленів, сніговиків та Санта-Клауса.

Фішкою декору є солодкі асоціації.

Карамельні палички, іграшки у вигляді печива, кексів і пряникових будиночків.

Колекція асоціюється із затишком та домашніми посиденьками у вечірньому світлі.

Кольорова гама колекції — червоний та золотий відтінки.

Ягоди, оксамитові червоні листочки та кулі у клітинку.

Іграшки у стилі ретро та велика кількість теплих вогників гірлянд.

Тренд якому притаманний червоний та золотий кольора.

Навіть при використанні великої кількості традиційних іграшок можна додати декоративні квіти з тканини.

Класичний варіант — Молочай-різдвяник або Пуансетія.

Часто саме її використовують для декору, може бути в різних відтінках, тому слід підібрати в тон з ялинковими прикрасами.

Окрім нових колекцій, трендовими прикрасами Новорічної ялинки стануть скляні кулі та іграшки із фарфору.

Особливу роль гратиме й кришталь.

Іграшки у формі краплі або бурульки із кришталевого скла чарівно та вишукано виглядають на зеленій красуні.

Будуть популярними скляні розписані кулі, з блискітками або позолочені, та прозорі із мініатюрними фігурками всередині.



Вже не перший рік ця тенденція присутня і в новорічних декорах.

Цього року також не обійшлося без екологічних іграшок, зроблених із натуральних матеріалів

Набирають обертів і в’язані іграшки та фігурки з природних матеріалів.

Окрім іграшок, трендовими стають декоративні гілочки, які можна вставити або повісити на ялинку.

Велика засніжені гілка серебряного, золотого або білого кольору з кольоровими камінцями.

Гілки з стрічками, у вигляді серпантину також доповнять вбрання ялинки.

Будь в тренді, прикрашай свою ялинку стильно та екологічно, а ми тобі в цьому допоможемо!

Фото: Pexels

Марина Максакова

