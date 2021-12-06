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ICTV Ранок 06.12.2021 16:30
06.12.2021 16:30
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Календар риболова на грудень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на грудень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на грудень 2021 допоможе правильно вибрати саме той день для зимової рибної ловлі, коли риба добре клюватиме.

Звіряйся з цим календарем, якщо хочеш повертатися додому з великим уловом.

Календар риболова на грудень 2021

Найкращий кльов: 7, 12-14, 24-26 грудня

Хороший кльов: Хороший клев – 8-11, 23 грудня

Середній кльов: 6, 15, 21, 22, 27-29 грудня

Не клюватиме: 1-5, 16-20, 30, 31 грудня

Календар рибалки на грудень

На кльов риби позитивно впливає молодий місяць. Тому варто планувати риболовлю саме на цей час. А от коли місяць іде на спад, то й риба починає гірше клювати.

Також досвідчені рибалки знають, що під час повного місяця на хороший улов чекати не варто.

Ідеально ловити рибу в час, коли вона в активному стані. Зазвичай, це буває на світанку або на заході сонця.

А от якщо піднявся північний вітер, краще знайти собі якесь інше заняття.

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Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме риба в грудні 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обкатати зимову гуму.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар
06.12.2021 16:30



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