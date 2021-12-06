Календар риболова на грудень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на грудень 2021 допоможе правильно вибрати саме той день для зимової рибної ловлі, коли риба добре клюватиме.
Звіряйся з цим календарем, якщо хочеш повертатися додому з великим уловом.
Календар риболова на грудень 2021
Найкращий кльов: 7, 12-14, 24-26 грудня
Хороший кльов: Хороший клев – 8-11, 23 грудня
Середній кльов: 6, 15, 21, 22, 27-29 грудня
Не клюватиме: 1-5, 16-20, 30, 31 грудня
На кльов риби позитивно впливає молодий місяць. Тому варто планувати риболовлю саме на цей час. А от коли місяць іде на спад, то й риба починає гірше клювати.
Також досвідчені рибалки знають, що під час повного місяця на хороший улов чекати не варто.
Ідеально ловити рибу в час, коли вона в активному стані. Зазвичай, це буває на світанку або на заході сонця.
А от якщо піднявся північний вітер, краще знайти собі якесь інше заняття.Також по темі: Календар риболова на листопад 2021 – коли найкраще клюватиме Магнітні бурі у листопаді 2021 – календар небезпечних дат Місячний календар на листопад 2021 – сприятливі та несприятливі дати
Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме риба в грудні 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обкатати зимову гуму.
Фото: Pexels