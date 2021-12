Від класики до ретро-експерементів. Модні стрижки на зиму 2021/22

Модні стрижки на зиму 2021/22 – добірка від Ранку у Великому Місті.

Важливість стильної зачіски не слід недооцінювати, навіть взимку.

Адже стрижка стає прекрасним доповненням образу, який не в силі зіпсувати жодна шапка.

Які зачіски будуть актуальними цього сезону?

Ранок у Великому Місті зараз розповість!

Почнемо із вічної класики.

Адже цьогоріч на модних подіумах було багато простоти, яка ніколи не втратить своєї акутальності.

У стрижці “під лінійку” стилісти пропонують ідеально рівну довжину волосся поєднати з прямим проділом.

Найкраще такий варіант виглядає на середній довжині.

Здавалося, що аж такого стильного у рівному зрізі? А проте виглядає він дуже ефектно.

Стрижка боб кожного сезону трапляється у наших добірках.

І це не спроста. Вона є максимально практичною, а ще має безліч варіацій.

От, наприклад, взимку 2021/22 найбільшою популярністю користується каскадний лоб.

Стилісти рекомендують посилювати текстуру світлими, темними або навіть кольоровими бліками.

Піксі — cтрижка для тих, хто не боїться експериментів.

Вона підійде жінкам будь-якого віку.

Важливо також зазначити, що цього сезону серед піксів найбільше цінуються природні кучері.

Якщо ми вже почали говорити про експеременти, то неможливо оминути своєю увагою ультрамодний маллет.

Ця стрижка пропонує коротко підстригтися спереду, залишивши довгі пасма позаду.

Але, як би сильно тебе не захоплювали тренди минулого, врахуй, що маллет — варіант для сміливців.

У тебе довгі красиві коси, яких не хочеться позбуватись, але душа бажає експерементів?

Тоді чубчик — твій ідеальний варіант.

Чому б не поєднати округлу лінію та середню густоту?

Такі ретро-варації чубчика вважаються найбільш акутальними цього сезону.

Фото: Pexels

