«Давай залишимося друзями». Що таке френдзона і чи є з неї вихід

Напевно, більшість з нас чули страшну фразу «давай залишимося просто друзями». А за нею йде вирок – френдзона.

Але що ж це за явище таке та що з цим робити?

Ранок у Великому Місті поспілкувався з психологинею Валентиною Жемчужниковою та готовий розказати вам про френдзону. Що вона з себе представляє та у що може вилитися.

Френдзона – це стосунки, коли в парі тільки один закоханий, а другий має лише дружні почуття і пропонує залишитися друзями.

Частіше за все, це трапляється, коли почуттів чи бажання для повноцінних романтичних стосунків недостатньо, але й повністю розірвати зв’язок духу не вистачає. В таких ситуаціях і звучить фраза «давай залишимося друзями»

Причина згоди на таке – надія, що колись все зміниться і ви зможете бути разом. На жаль, усі ми любимо правду до тих пір, коли вона не починає торкатися нас самих. А коли діалог заходить про себе коханого, ми часто опиняємося в пучині самообману та марних сподівань. Тому слід тверезо оцінювати ситуацію. Розуміти, що відбувається навколо насправді.

Буває і таке, що хлопець чи дівчина вам доволі цікаві як співрозмовник та особистість. І ви б не хотіли втрачати такого друга.

Якщо обидва це розуміють та погоджуються – можна спробувати. Але, як показує практика, такі стосунки дуже важкі та виснажливі. Адже це зовсім не просто – завжди бути поруч з тим, кого кохаєш і не мати змоги виражати свої почуття. Спостерігати за тим, як кохана людина зустрічається з іншими.

І частіше за все, своє особисте життя теж не складається. Адже є мізерна надія на те, що колись він/вона помітить вас в романтичному плані та все наладиться. А також присутнє відчуття, що ліпшого/ліпшої я вже ніколи не знайду.

Як часто це буває, найвірніше рішення – найпростіше, але в той самий час і найбільш болюче.

Так, відпускати дорогу людину зовсім не просто. Але і про себе подумати також слід. Адже самокатування ще нікому на користь не йшло. А болі такі стосунки проносять достатньо.

За цим можуть прослідувати не дуже приємні емоції та переживання – біль, сум, відчай, самотність… Все це слід прожити.

«Часто виявляється, що переживання не про конкретну людину, а більше про загальний стан самотності, сум про те, що ні з ким не складаються стосунки, немає опори і турботи, нудне життя тощо», – розповідає психолог.

Коли приходе розуміння того, чого саме тобі бракує і чого хочеться насправді, стає легше пережити те, що любовні стосунки не склалися.

Фото: Pexels

Луїза Чекурда

