Селф-мейд політик: чи зупинить новий канцлер Німеччини Олаф Шольц Північний Потік-2?

Що відомо про новий уряд і майбутнього канцлера Німеччини.

«Раціональний, стабільний і трохи нудний». Так західна преса описує нового канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Вибори до Бундестагу – німецького парламенту виграла соціал-демократична партія Німеччини.

Відтак міністр фінансів та віцекацлер в уряді Ангели Меркель Шольц пересяде у головне урядове крісло.

Олаф Шольц як публічна фігура німцям знайома.

Політикою новий канцлер захопився ще у 80-х роках.

Та експерти відзначають, що Шольц відрізняється від своїх однопартійців.

Аналітик Стокгольмського центра східноєвропейських досліджень, Андреас Умланд розповідає:

Шольц зробив свою політичну кар’єру, як мер Гамбурга і потім увійшов до уряду, став міністром фінансів та віце-канцлером.

І це надає надії, що його зовнішньополітичний напрямок буде іншим, ніж у Шредера, і, можливо, з ним навіть вся соціал-демократична зовнішня політика дещо зміниться.

Щодо зовнішнього політичного курсу, думки експертів різняться.

Одні впевнені, що фокус Шольца буде направлений перш за все на внутрішню політику через брак досвіду.

Інші ж навпаки, вважають, що Шольц готовий і до зовнішньополітичних викликів.

Експертка програми “Українська призма”, Марія Коваль-Гончар говорить:

Це людина, яка в курсі всього, що відбувається в ЄС і не є новою ні для німецької політики ні взагалі для європейської політики.

З приходом нового німецького уряду, сподівання України не справдились – трубі бути!

Марія Коваль-Гончар стверджує:

Використання газу як перехідного палива, поки їх зелені технології, тобто використання енергії з відновлюваних джерел енергії не надасть їм гарантовано потрібний обсяг електроенергії і він не буде гарантований.

Поки цього немає, таких потужностей, то вони будуть використовувати газ.

Перехідний період може тривати найближчі 10 років.

Німці не відмовляться від газу і будуть продовжувати намагатись гарантовано імпортувати з усіх інших джерел.

Що Олаф Шольц думає про Україну?

І головне, чи буде він так ретельно долучатися до вирішення українських проблем, як наприклад, та ж Ангела Меркель в межах Нормандського формату?

Який політичний курс обере наступник Меркель?

Детальніше дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде нова влада Німеччини.

Фото: Мережеві ресурси Олафа Шольца

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.