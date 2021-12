Казкова та атмосферна: топ-7 ідей для зимової фотосесії

Добірка крутих ідей для зимової фотосесії.

Зима недарма залишається однією з улюблених пір року як дітей, так і дорослих.

Все це через красу природи, що із приходом першого снігу нагадує казку, та через чарівне передчуття свята, яке витає у морозному повітрі.

Тому зовсім не дивно, що багатьом хочеться помістити передноворічний настрій, запах хвої та мандаринів і скрип снігу у свої фотоальбоми і стрічку в Instagram.

Тож, оскільки казка вже дуже близько, Ранок у Великому Місті підготував для любителів фотографії корисну добірку.

Для ефектних кадрів у даному випадку не потрібно шукати місць незвичайної краси чи особливих декорацій — зима все зробила за тебе.

Є можливість поїхати в гори? Чудово! Лиш поглянь, які кадри там можна зробити:

Не засмучуйся, якщо цьогоріч гори тобі не світять. Знайди ліс, парк або ж іншу красиву місцину із засніженими деревами й просто розважайся на камеру!

А можеш прихопити із собою плед та другу половинку.

Тут тобі знадобиться в’язаний светр, ялинка, чашка гарячого какао і маршмелоу для настрою.

Якщо вдома знайдеться ще й камін, не соромся похвалитись ним камері!

Для знимку можеш прихопити не лише кохану людину, а й домашніх улюбленців. З ним фото завжди виходять більш “справжніми”.

Ну який там новорічний настрій без імбирних пряників?

А як на рахунок того, щоб задокументувати цей максимально сімейний та атмосферний процес?

Фото виходять щирі та дуже справжні. Ось поглянь:

У кожному містечку є така. Бодай раз в рік, на святкових ярмарках узимку.

Якщо у твоєму арсеналі буде таке фото, то рахуй, що ти не провтикав казкову пору!

Адже головне взимку — дозволити собі розважитись і хоч на трохи повернутись у дитинство, де казкою дихало все!

Ну хіба не казка?

Якщо ми вже почали говорити про зимові розваги, то не можемо пройти повз такий важливий атрибут зими.

От коли ти востаннє катався(-лась) на ковзанах чи санках?

Сподіваємось, минулої зими. А як ні — час надолужити!

Адже це не просто купа яскравих емоцій, а й багато красивих фото. І давайте вже розвіємо цей стереотип, що це все дитячі забавки…

Взимку не лише природа стає казковою, а й кожнісіньке місто світу.

Тому знайти красиву фотозону із ялиночками та новорічними ліхтариками — не проблема.

Нууу, ця ідея підійде лише для сміливців. Для тих, хто добре загартований.

Вечірня сукня і сніг….

Краса, правда?

Та все ж, радимо кілька разів подумати перш, ніж планувати подібну фотосесію. Бо взимку ефектно все: і випускне плаття, і в’язані светр із шапкою…

Фото: Unpslash

