Чорна, біла і дайкон: усе про редьку та її цілющі властивості

Редька користується популярністю вже не одне століття поспіль.

Ця рослина відома своєю користю і гострим смаком.

І, якщо саме та гірчинка стримує тебе від черпання цілющих властивостей редьки, то ти мусиш прочитати цей матеріал.

Ранок у Великому Місті розповів про найкорисніші види коренеплоду, та як вони смакують.

Почнемо з найбільш корисної та гострої редьки.

Цей сорт славиться приємним запахом і цілим переліком корисних властивостей. Він:

Цей сорт найчастіше використовують в кулінарії для приготування різних страв.

Також він відмий наступними корисними властивостями:

Схожим складом з чорною редькою володіє зелена.

Однак її смак дещо м’якший.

Зелене редька:

Вона має виражений гострий смак з певною часткою м’якості і соковитості.

Користь дайкона не спроста оцінена японцями. Вони люблять овоч за:

Є й інші види редьки, як от: городня чи червона.

Проте остання завжди викликає чимало питання, адже може принести шкоду вагітним жінкам.

Незважаючи на цілющі властивості, редьки вживати її потрібно з крайньою обережністю.

Рослина протипоказана при хворобах:

Також варто зауважити, що краще не їсти редьку в чистому вигляді.

Вона надто різка і їдка на смак, що призводить до надмірних реакцій в нашому організмі, може негативно позначитися на діяльності серця і травної системи.

А от у поєднанні з яблуком і морквою вона стає не лише смачнішою, а й безпечнішою.

Фото: Pexels

