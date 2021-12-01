З 1 днем зими: привітання у прозі, віршах та картинках

Привітання з 1 днем зими українською мовою у картинках, прозі та віршах, а також короткі смс-привітання.
У вівторок, 1 грудня, в Україну прийшла зима. Таким чином, до Нового року залишився один місяць, а до початку зимових свят — лише 19 днів.
Не забудьте привітати своїх рідних і друзів із першим днем зими і побажати, щоб наступні 3 місяці були для них щасливими!
З 1 днеми зими – привітання у прозі
Перший день зими – це як початок нової казкової історії, в якій обов’язково трапиться якесь приємне диво. У зимовий час всі вогні, гірлянди і свічки горять якось по особливому, мороз малює візерунки-картини на вікнах. І головне, щоб в такий час був тепло на душі. Цього тобі я і бажаю!
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Сьогодні зима офіційно вступила у свої права! Бажаю всім невичерпного запасу ароматного чаю, теплих і затишних светрів, святкового настрою та веселощів! З першим днем зими!
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Морозне повітря і відчуття наближення свят. Сьогодні, 1 грудня, настає зима. Настає період теплих пледів, смачного чаю і вогню в камінах. Насолоджуйтеся цим!
З 1 днеми зими – привітання у віршах
Вітаю щиро з приходом зими!
Тепер візерунки чекайте у вікні.
Бажаю також, щоб сніжинки маленькі
Падали на ніс і щічки кругленькі.
Хай пощіпує трохи вас морозець,
Але не чіпає гарячих сердець.
Хай холод, хуртовина буде на дворі,
А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.
Хай місяці зимні будуть чарівними,
А справи ваші добрими, мирними.Також по темі: Ідеї для натхнення: 25 речей, які треба встигнути зробити цієї зими Куди поїхати на Новий рік: ТОП казкових місць в Україні та за кордоном Вихідні на Новий рік та Різдво: як українці відпочиватимуть на свята
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Прийшла зима… і знову сніг присипав…
Вітаю вас с початком сніжної пори!
Вже за вікном не так гуляють діти,
Чекаючи снігу – ховаються в хати.
Хай ця зима вас не лякає холодами,
Хай ця зима дарує купу гарних і щасливих днів,
Хай за дітей не турбуються мами,
Діти не змерзнуть, коли будуть ліпити сніговиків!
***
Вітаю щиро з приходом зими!
Тепер візерунки чекайте у вікні.
Бажаю також, щоб сніжинки маленькі
Падали на ніс і щічки кругленькі.
Хай пощіпує трохи вас морозець,
Але не чіпає гарячих сердець.
Хай холод, хуртовина буде на дворі,
А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.
Хай місяці зимні будуть чарівними,
А справи ваші добрими, мирними.
З 1 днеми зими – короткі смс-привітання
Хоч за вікном тріщить мороз –
В душі нехай промінчик сонця світить,
Щоб кожен новий день зими приніс
Радість життя і щастя на планеті!
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Хрусткий, як цукор, пахне кавуном,
Блищить на сонці, хоч зажмурюй очі –
Весільним непорочним полотном
На землю сніг упав цієї ночі!
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Вітаю з першим днем зими! Бажаю гарних емоцій, радості, щастя, чудового настрою, зимового дива. Даруйте один одному щастя і красу.
З 1 днеми зими – картинки та листівки
Фото: Pixabay