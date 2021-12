З 1 днем зими: привітання у прозі, віршах та картинках

Привітання з 1 днем зими українською мовою у картинках, прозі та віршах, а також короткі смс-привітання.

У вівторок, 1 грудня, в Україну прийшла зима. Таким чином, до Нового року залишився один місяць, а до початку зимових свят — лише 19 днів.

Не забудьте привітати своїх рідних і друзів із першим днем зими і побажати, щоб наступні 3 місяці були для них щасливими!

Перший день зими – це як початок нової казкової історії, в якій обов’язково трапиться якесь приємне диво. У зимовий час всі вогні, гірлянди і свічки горять якось по особливому, мороз малює візерунки-картини на вікнах. І головне, щоб в такий час був тепло на душі. Цього тобі я і бажаю!

***

Сьогодні зима офіційно вступила у свої права! Бажаю всім невичерпного запасу ароматного чаю, теплих і затишних светрів, святкового настрою та веселощів! З першим днем зими!

***

Морозне повітря і відчуття наближення свят. Сьогодні, 1 грудня, настає зима. Настає період теплих пледів, смачного чаю і вогню в камінах. Насолоджуйтеся цим!

Вітаю щиро з приходом зими!

Тепер візерунки чекайте у вікні.

Бажаю також, щоб сніжинки маленькі

Падали на ніс і щічки кругленькі.

Хай пощіпує трохи вас морозець,

Але не чіпає гарячих сердець.

Хай холод, хуртовина буде на дворі,

А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.

Хай місяці зимні будуть чарівними,

А справи ваші добрими, мирними.

***

Прийшла зима… і знову сніг присипав…

Вітаю вас с початком сніжної пори!

Вже за вікном не так гуляють діти,

Чекаючи снігу – ховаються в хати.

Хай ця зима вас не лякає холодами,

Хай ця зима дарує купу гарних і щасливих днів,

Хай за дітей не турбуються мами,

Діти не змерзнуть, коли будуть ліпити сніговиків!

***

Хоч за вікном тріщить мороз –

В душі нехай промінчик сонця світить,

Щоб кожен новий день зими приніс

Радість життя і щастя на планеті!

***

Хрусткий, як цукор, пахне кавуном,

Блищить на сонці, хоч зажмурюй очі –

Весільним непорочним полотном

На землю сніг упав цієї ночі!

***

Вітаю з першим днем зими! Бажаю гарних емоцій, радості, щастя, чудового настрою, зимового дива. Даруйте один одному щастя і красу.

Фото: Pixabay

