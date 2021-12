Продукти сезону: які фрукти і овочі їсти в грудні – інфографіка

Сезонні продукти – які фрукти, овочі, та продукти варто їсти у грудні.

Зима – пора, коли організм найбільше потребує вітамінів.

Тож потрібно віддавати перевагу овочам та фруктам з викоким рівнем вітаміну С для захисту імунної системи.

Які саме фрукти і овочі купувати в грудні?

Які саме фрукти і овочі купувати в грудні?

Банан – підтримує рівень глюкози в крові і допомагає заспокоїти нервову систему, піднімає рівень гемоглобіну в крові.

Калина – знижує ризик розвитку захворювань травної, ендокринної та серцево-судинної системи і допомагає попередити злоякісні пухлини і уникнути ускладнень при вагітності.

Гарбуз – виводить токсини з організму, покращує зір, сповільнює процеси старіння в організмі.

Мандарини – зміцнює імунітет, очищує судини від холестерину, знижує рівень глюкози в крові, покращує зір.

Волоський горіх – знижує ймовірність розвитку серцево-судинних патологій, сприяє підтримці нормального рівня холестерину в крові.

Перець червоний – зменшує ризик виникнення інсульту, сприяє поліпшенню пам’яті і підвищення стресостійкості.

Капуста – сприяє активізації процесів регенерації тканин, а також згортання крові, зміцнює кістки і регулює діяльність нервової системи.

Броколі – запобігає розвитку атеросклерозу, захворювань серцево-судинної системи, допомагає виводити токсини і шлаки, володіє антиалергічним ефектом.

Журавлина – профілактика інфекції сечовивідних шляхів, поліпшує стан ротової порожнини, зменшує ризик розвитку запалення шлунка та виразок.

Цибуля-порей – відновлює роботу печінки, покращує відтік жовчі, стимулює обмінні процеси, сповільнює ріст і поширення ракових клітин.

Ківі – знижує артеріальний тиск, бореться і з зайвим холестерином, профілактика від хвороб органів дихальних шляхів.

Фейхоа – природне джерело йоду, допомагає подолати депресію, в’ялість та повернути силу.

Хурма – запобігає виникненню проблем з щитовидною залозою, налагоджує роботу травної системи, скорочує вірогідність появи ракових клітин.

Гранат – сприяє виробленню гемоглобіну, зміцнює імунітет, стінки судин, нервову систему, покращує апетит та нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту.

Яблука – підвищують рівень гемоглобіну, виводять токсини, покращують травлення, допомагають схуднути.

Морква – підвищує стійкість організму до різних інфекцій, допомагає нормалізувати обмін речовин, сприяє очищенню організму від токсинів і інших шкідливих речовин.

Курага – сприяє регуляції кров’яного тиску, впливає на підвищення рівня гемоглобіну, очищує кишечник і нормалізує перистальтику.

Виноград – сприяє підвищенню гемоглобіну, підвищує захисні функції організму, поліпшує здатність організму протистояти хворобам.

Мед – сприяє нормалізації метаболізму і зміцненню імунітету, позитивно впливає на нервову систему і сприяє поліпшенню сну.

Груші – захищає від раку легенів, матки та молочної залози. Добре тонізує, має бактерицидні та протизапальні властивості.

