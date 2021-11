Натуральна ялинка vs штучна: що обрати

Яку ж ялинку обрати — натуральну чи штучну?

Атрибутом Нового року є ялинка, тому кожен намагається встановити її у своєму домі.

Проте головним запитанням навіть на сьогодні залишається: яку ж ялинку обрати — натуральну чи штучну?

Одні стверджують, що купуючи справжнє деревце, ти будеш відчувати запах Нового року.

Інші наголошують на тому, що краще купити одну штучну, ніж вирубувати по одній кожного року.

Ранок у Великому Місті спробував розібратись у цьому детальніше та відшукав усі позитивні та негативні сторони в покупці обох новорічних символів, про що ти зможеш прочитати нижче.

Не можна сказати, що якась із ялинок беззаперечно є кращою. І натуральні, і штучні деревця бувають абсолютно різних форм та розмірів.

Тому ти можеш встановити їх у будь-якому зручному місці. Окрім того, ти маєш враховувати, що жива ялинка, навіть при правильному догляді, через деякий час почне осипатись.

Штучна, звичайно, теж так може. Але це означає, що ти допустився помилки при покупці і натрапив на неякісного виробника.

Існує думка, що, через традицію ставити живу ялинку, знищується багато гектарів лісу.

Проте така точка зору є помилковою. В Україні Держлісагенство займається спеціальним вирощуванням новорічних ялинок, які потім будуть вирубуватись та йти на продаж.

На місці старих дерев висадять нові. Ця процедура проводиться щорічно, а виручені за ялинки гроші йдуть на охорону лісів та догляд за ними.

Звичайно, якщо деревце зрубане незаконно, то це матиме свої наслідки. Тому в цьому плані штучна ялинка навіть може програти, якщо правильно її не утилізувати.

Адже це пластик, який має набагато більшу шкоду для природи.

Штучна ялинка тобі буде служити кілька років, а заплатити за неї прийдеться від 600 грн і вище. Натуральну ялинку доведеться купувати кожного року.

Проте і коштує вона в рази дешевше. На будь-якому спеціальному ринку ти зможеш купити новорічне деревце в середньому за 200 грн. Ціна залежить від форми, розміру та виду дерева.

Зазчвичай ялинка коштує дорожче, а сосна дешевше.

Обидва варіанти можуть виглядати красиво та стильно – все залежить від твоєї фантазії.

Натуральна ялинка буде радувати тебе ще й неповторним хвойним запахом.

Але якщо у тебе штучка ялинка, а хвойного запаху не вистачає, можна купити спеціальний розпилювач.

Це дозволить створити новорічну атмосферу в оселі.

1.Купуй ялинки на спеціальних базарах або лісгоспах. Пам’ятай, що ці новорічні дерева вирощували ціленаправлено для того, щоб вони прикрашали оселю.

2. Завжди перевіряй штрих-код на ялинці. Якщо його немає, деревце зрубане незаконно.

3. Краще обирати ялинку вдень. Так ти зможеш добре її оглянути. Помітити всі її вади та нерівності.

4. Також ти можеш злегка потрясти деревце або провести рукою по гілкам. Таким чином перевіриш його свіжість. У жодному разі не мають сипатися голочки.

5. Звертай увагу на розмір ялинки. При встановленні вдома вона не має викликати у тебе дискомфорту. Після завершення свят важливим етапом є утилізація ялинки. Варто дізнатись про спеціальні пункти переробки та здати туди свою пухнасту красуню. Таким чином, ти виконаєш план про турботу про природу на всі 100%.

1.При виборі такого деревця варто, перш за все, звертати увагу на ціну та виробника. Краще не брати дуже дешевих ялинок.

Якщо ти бачиш, що деревце у висоту близько метра, а коштує 200 гривень – варто задуматись. Десь додали неякісні матеріали.

Також радимо купувати ялинки українських виробників. Вони зазвичай якісні, та й ціни на них не надто завищені.

2. Уважно оглянь ялинку. Всі стики, гілочки, голочки мають бути якісними та міцними. Якщо десь щось сиплеться – таку ялинку не варто купувати.

3. Покладись на свій ніс та понюхай деревце. Якщо ти відчуваєш хоча б найменший їдкий хімічний запах, це ознака того, що використовувались сумнівні речовини. Це може бути шкідливим для здоров’я.

4. Обов’язково спитай у продавця всі документи та пересвідчись у безпечності штучної ялинки. Вона має бути виготовлена з протипожежних матеріалів.

5. Коли твоя ялинка відслужить свої роки, її не варто викидати на смітник. Краще здай до спеціального пункту утилізації.

Тепер ти знаєш усі плюси та мінуси у виборі ялинки, тож можеш сміливо вирушати і купувати цю пухнасту красуню.

Фото: Pixabay

