Гарячий шоколад та більше блиску! Головні тренди у манікюрі на зиму 2021-2022

Ідеї модного зимового манікюру: трендові варіанти нейл-дизайну з фото.

Про те, наскільки важливим є доглянутий і красивий вигляд твоїх нігтів, напевно, не варто довго говорити.

Адже кожна знає, що стильний манікюр і образ відмінно доповнює, і настрій у погану погоду піднімає.

То який дизайн нігтів краще обрати цієї зими?

Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку головних нейл-трендів.

Багато сяйва взимку не буває!

Блискітки у вигляді зірочок, конфетті і навіть сердечок ніскілечки не здають своїх позицій цього сезону.

Хіба приймають у свої ряди ще одного святкового гравця — неперевершену металіку.

Виглядає вона мега стильно і повір — сяє не гірше!

Матовий манікюр виглядає стримано, але водночас дорого та ефектно.

Тож взимку від нього відрікатися не слід.

Подивись, як красиво і ніжно виглядають “голі нігтики” відомої американської співачки Селени Гомес.

Якщо природний колір це не твоє, тоді без паніки — із матовою текстурою теж можна експерементувати.

Якщо квітковий дизайн на нігтях здається тобі моветоном, то час позбутись цих упереджень.

Адже флоральні принти можуть бути дуже навіть сучасними та ніжними.

Спробуй, коли втомишся від холодної погоди — і серце одразу сповнить весна!

Класика ніколи не втрачає своєї популярності.

Зрозуміло, чому всі так люблять однотонний манікюр без жодного дизайну.

Це практично, стильно і не набридає!

Що краще пасує до зимової атмосфери, аніж гарячий шоколад із маршмелоу?

А як щодо тематичного дизайну?

Цього сезону він максимально актуальний.

Увага: такі нігтики можуть спровокувати зрив на щось шоколадне!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні пуховики на зиму 2021-2022.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.