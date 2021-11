Реальна магія лаванди: корисні властивості ароматної рослини

Лаванда: користь і шкода рослини.

Які асоціації виникають у тебе, коли чуєш про лаванду?

Більшість людей уявляє картинку безкраїх фіолетових полів десь у Провансі або згадує її вкрай різкий, але приємний аромат.

Щоправда, лаванда — це не лише магічні квіти, а й лікарська рослина.

Їй знайшли застосування у медецині, косметології та навіть кулінарії.

Якими ж властивостями вона наділена, і у чому її користь? Читай нижче.

Лаванда вважається ефективним засобом при бронхітах, синуситі, ларингіті, отиті, риніті, а також застудних захворюваннях.

Своєю муколітичною та відхаркувальною дією лаванда завдячує дубильним речовинам, яких у суцвіттях налічується близько 12%.

Завдяки їм на слизовій утворюється захисна оболонка, яка зупиняє подальше запалення.

Завдяки цинеолу, цитралю, бронеолу, що містяться у лаванді, її вважають чудовим антисептиком.

Саме тому рослину використовують у боротьбі з вірусними захворюваннями і загоєнню ран.

Вона також стає у нагоді при опіках, псоріазі, пролежнях, грибкових захворюваннях шкіри, укусах скорпіонів і медуз.

Квітки і траву лаванди в народній медицині використовують як спазмолітичний засіб.

Тому на рослину варто звернути увагу людям, що часто страждають головними болями, зокрема мігренню.

Свіжозварений чай із кількох листочків лаванди допоможе позбутися стресу і нарешті розслабитися.

Окрім того, що тебе покине дратівливість, ти ще й добре відпочинеш.

Дивовижно, але лаванда здатна у короткі терміни відновити сили.

Також рослина корисна тим, що:

Незважаючи на цілющі властивості лаванди, деяким людям потрібно бути обережним. Насамперед:

Для діток лаванда теж представляє певну загрозу.

В організмі хлопчиків рослина здатна пригнічувати чоловічі гормони, стимулюючи активність жіночих, що вкрай небажано.

Тому перед тим, як займатись самолікуванням, слід проконсультуватись із лікарем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості черемші.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.