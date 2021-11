Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки

Як привітати з ювілеєм? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі вітання українською мовою у віршах, прозі, а також короткі смс привітання та картинки.

В день Вашого ювілею приносимо

Вам свої привітання.

Добра і радощів бажаєм,

Здоров’я Вам на всі літа!

Хай сонце весело Вам сяє,

Хай квітне в серці доброта.

Хай світять Вам життєві долі,

Хай обминає Вас журба.

Бажаєм Вам від всього серця

Любові, щастя, і добра.

Многая і благая літа.

***

Дозвольте з ювілеєм привітати,

І побажати від душі

Багато щастя і добра багато.

Хай буде світлим кожен день в житті,

Хай негаразди завжди обминають,

Хай буде легко Вам вперед іти,

І словом добрим Вас завжди вітають.

Бажаєм успіхів великих у роботі,

Й побільше творчих Вам натхнень.

Нехай минають завжди всі турботи,

І хай приносить радість кожний день.

***

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,

Радіють Ваші рідні й друзі теж!

Хай Бог пошле років іще багато,

Здоров’я, щастя, радості без меж!

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом!

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом!

Хай весни будуть світлі, легкокрилі,

Не буде втоми лагідним рукам!

Нехай здійсниться те, що не збулося,

І добре серце не підкориться рокам!

***

Ваші роки – то Ваш скарб,

Їм ціни немає,

Кожен рік багато варт,

Всі про це ми знаєм,

Вашу мудрість знаєм ми,

Цінимо Ваш досвід,

Шана в Вас поміж людьми

І поваги досить

Тож прийміть уклін від нас,

Щирі слова шани,

Всякий день й усякий час

Гордимось ми Вами!

Сьогодні у Тебе радісний день – твій ювілей! Поглянь навколо: друзі, квіти, музика, солодощі! Бажаю Тобі, щоб не тільки сьогодні, а й завжди поруч були вірні, люблячі Тебе друзі! Щоб не тільки сьогодні, а й кожного дня Твої очі радували чарівні квіти, а душа була наповнена звуками прекрасної музики! І нехай життя Твоє буде таким солодким, як Твій іменинний торт! Здоров’я Тобі, веселощів, життєвих успіхів і перемог, цікавих зустрічей і добрих друзів! Зі святом!

***

Вітаю з ювілеєм, а побажати хочу, щоб життя рясніло вдалими моментами та щасливими миттєвостями, щоб у хвилини кислого, як лимон, життя поруч завжди був коньяк, щоб в кишенях було стільки бабосів, а в голові стільки ідей, щоб будь-яка проблема вирішувалася одним махом.

Твій ювілей – то мудрості пора.

Хай буде вдосталь і в житті, і в домі

Здоров’я, щастя, злагоди, добра,

Добробуту та щирої любові!

***

Бажаю, щоб з кожним сходом сонця ще одна задумана Тобою мрія здійснювалася. І нехай нескінченним буде запас бажань, але кожне з них – заповітним. З ювілеєм!

***

Не просто із Днем народження,

А з Ювілеєм красивим!

Натхнення – миті кожної,

Радості юної – зливою,

Свята веселого, усмішок,

Днів світлих із друзями разом,

Кохання, достатку, успіху –

Багато всього й відразу!

Є ти, рідненька між нами у хаті,

Всі ми щасливі, всі ми багаті.

Хоч роки минають, як чиста вода,

Для нас ти, рідненька, завжди молода.

Рум’янцем палає красуня калина,

Немов з ювілеєм віта.

Бажаємо щастя й здоров’я,

Матусю рідненька,

На довгі прекрасні літа!

***

Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці.

І що спокій тобі невсипущий лиш сниться.

Ми з тобою завжди нерозлучні довіку,

Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.

Тож спасибі за ласку, безмежну, як море,

Хай тебе обминають і біди і горе.

Щоб здоров’я було, щоб жила не тужила,

Ти найбільшого щастя в житті заслужила.

Нехай для тебе не згасає сонце,

Не віють в душу холоди.

Хай жито на столі і Бог на небі

Тебе завжди рятують від біди!

Сьогодні день значний і урочистий –

Знаменна дата, красний ювілей!

Сьогодні він зібрав з усього міста

Хороших друзів й дорогих гостей!

Шлях нелегкий до ювілею –

Сплелись в нім тисяча доріг,

Та ювіляр ішов своєю,

Не обираючи легких!

Долав сміливо перешкоди

І прагнув вищої мети.

Хоча круті на гору сходи,

Та він продовжував іти!

Вершини певної дістався

Трудом завзятим, нелегким.

Учитись в інших не цурався,

Ділився досвідом своїм.

Вимоги і завдання часу

Він чітко й тонко відчував,

Він творчо все робив і вчасно –

У авангарді крокував!

Шлях нелегкий до ювілею…

Це – праця багатьох років.

І хай тепер гордиться нею,

Якщо так працювати вмів!

Я вітаю з ювілеєм чудову жінку! Бажаю усім серцем відчувати любов близьких та красу навколишнього світу, усією душою прагнути до своїх бажань та мрій. Нехай настрій постійно буде веселим, нехай життя плине щасливою та довгою рікою!

***

З ювілеєм хочу привітати,

Щастя й вдачі побажати,

Злагоди твоєму домі,

Щоб усі були здорові.

Хай твоя краса-троянда,

Розквітає з кожним роком,

Загадай скоріш бажання

Здійснення його мчить кроком!

Привітання з ювілеєм 30 років

30 літ! Хіба це вік?

Треба три таких прижити!

Ми вітаєм і бажаєм

Днів щасливих, золотих,

Щоб родило щастя рясно,

Все в житті було прекрасно,

Щоб усе моглось і вмілось,

Квітувало, веселіло!

Щоб в сім’ї завжди були

Любов, повага і тепло!

***

У день твого ювілею

Тебе віншуєм як лілею!

Розквітлу, милу і привітну,

Нехай життя й надалі квітне!

Щоби здоров’я прибувало,

А радість дім не покидала!

Хай 30 років не поріг,

А лиш початок нових втіх!

Посміхнись, сумувати не варто.

Ювілей – день святковий і світлий.

Це для тебе і тости, і жарти,

І троянди найкращі розквітли.

Днів щасливих ще буде без ліку,

Тож сприймай усе просто і легко.

Ювілей – це лиш полудень віку,

А до вечора – так ще далеко!

***

50 – не привід для печалі,

50 – це зрілість золота.

Хай до ста, а може ще і далі,

Йдуть, не оглядаючись літа.

Нехай Вам Бог зішле ще здоров’я й сили,

Весна дарує молодості цвіт,

Щоб Ви добро на цій землі творили

З любов’ю в серці ще багато літ.

