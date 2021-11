Чим здивувати кохану людину в новорічну ніч: подарунки для другої половинки

Ідеї новорічних подарунків для другої половинки.

До Нового Рокузалишилось ще багато часу. Але це тільки здається.

Той, хто хоче підготувати найближчій людині справді особливий подарунок, вже зараз починає замислюватись над його концепцією.

Але в багатьох людей часто виникає питання, що подарувати другій половинці такого, аби це було не банально й по-справжньому особливо.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі ідеї новорічних подарунків для коханої людини.

Надпис “Справжньому чоловіку” натякає на заїжджену брутальність, але милий та атмосферний вміст такої коробочки говорить про протилежне.

Є змога зігріти твого супермена не лише обіймами.

Гарячий шоколад та ароматні пряники — що може бути краще для холодного зимового вечора?

До речі, якщо хочеш зробити справді особливий подарунок, то варто почаклувати своїми руками й самостійно зібрати подібний набір. Бо ніхто не знає твого коханого так добре, як ти сама.

Такому пікантному подарунку твій коханий точно буде радий.

Масаж, приготування улюбленої страви, фільм на його вибір або приватний танець.

Усе залежить від того, чи готова ти побути для нього чарівною феєю…

Можливо, це лише стереотип, але більшість чоловіків полюбляють шкіряні вироби.

Ось, для прикладу, гаманець із гравіюванням.

Він і без того виглядає неймовірно стильно.

Але, як тільки додаси ініціали й прізвище коханого, все — рівень солідності зашкалює!

Ну, це невмируща класика.

Практично, стильно й завжди актуально.

Можливо, твій обранець має улюблені бренди, або ж мріє про якийсь конкретний? Поцікався і здивуй.

До речі, на ремінь теж можна замовити гравіювання.

Перед тим, як ти поспішиш звинуватити цю ідею у банальності, прочитай до кінця.

Так, чоловіків здивувати непросто, але після такого подарунку приємний шок йому гарантований.

Сьогодні можна знайти сертифікати на все: автоперегони, політ на дельтаплані, стрибок з парашутом.

Одним словом, подаруй йому ті емоції, про які він довго мріяв і на які не наважувався.

Повір, від такого подарунку твоя друга половинка точно розтане.

Навіть, якщо тобі це не властиво, пробуди в собі романтика й наважся на таку приємність.

У фотоальбом дбайливо прикріпи ваші спільні фото й залиши там місце для майбутніх кадрів.

Обережно: може бути багато сліз щастя. А разом із ними багато тепла…

Якщо твоя кохана любить фотографуватись, то точно зрадіє такому презенту.

Це може бути фотосесія у студії чи на природі, одинарна або спільна — в будь-якому разі море неймовірних емоцій.

Дозволь своїй дівчині відчути себе супермоделлю й поповнити стрічку в Instagram вдалими кадрами.

А якщо вона попросить тебе стати її напарником, не відмовляй їй. Можливо, тобі навіть сподобається…

Ну, з оригінальністю цього подарунку важко сперечатись.

Якщо твоя кохана полюбляє посиденьки із подругами й улюбленим вином, тоді вона буде в захопленні від келиху з прикольним надписом.

І навіть, якщо вона прибічниця здорового способу життя, то такий келих їй теж пригодиться.

Із такого естетичну посуду й навіть вода з лимоном смакує краще.

Це майже безпрограшний варіант.

Тобі варто лише поцікавитись її улюбленими косметичними брендами та продуктами догляду.

Краще звернутись за підказкою до подруг твоєї коханої, аніж купити їй щось не те.

Ще один практичний подарунок.

Еко-сумки, як і все інше “еко”, зараз в тренді.

Стильна, естетична й завжди потрібна торбинка.

Можна замовити персоналізовану вишивку або спробувати вишити щось своїми руками.

