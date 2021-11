Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї зими різним знакам зодіаку

Модний гороскоп на зиму 2021/2022 для всіх знаків зодіаку.

Зима — не привід обмежувати себе у стилі.

Кому варто обзавестись теплим шерстяним светром, щоб не змерзнути під час прогулянок?

Хто має поповнити гардероб трикотажнимим сукнями, щоб привернути увагу чоловіків?

Ранок у Великому Місті створив добірку модних порад зірок для кожного знаку зодіаку.

Знаходь свій і читай, що пророкують нічні світила на осінь 2021.

Зірки радять Овнам додати кольору до свого гардеробу, а саме до яскравих сумок.

Для тих, хто полюбляє класику варто придивитись до стриманіших форм, але поексперементувати з кольорами.

Переглянути цей допис в Instagram

Сміливиці модуть одразу погратись кольором та фактурою.

Переглянути цей допис в Instagram

Найкраща покупка на зиму 2021 — жилетка.

Цей одразу і стильно, і тепло.

А тепло і комфорт — це головне для Тельців.

Ідеальна покупка для Близнюків на зиму 2021 — трикотажна сукня.

Ця зима обіцяє романтичні пригоди, тому варто кілька виграшних комбінацій мати в своїй шафі.

До того ж, хто сказав, що суконь буває достатньо?

Найкраща покупка для Раків на зиму 2021 — спідниця.

Зірки прогнозують Ракам нові знайомство.

І особливо важливо створити гарне враження.

Як-то кажуть, зустрічають по одягу… то чому і не в спідниці, наприклад, у клітинку.

Ідеальна покупка для Левів на зиму 2021 — шапка-біні.

Температура за вікном повільно, але все-ж спускається до низу, тому варто подбати про те, щоб залишатись стильною, але у теплі.

Найкращим рішенням буде придбати шапку-біні.

Для образу це додасть трішки зухвалості, а от вухам буде тепло.

Ідеальна покупка для Дів на зиму 2021 — пуховик.

Якщо вам доведеться побігати по справах, то без пуховика не обійтись.

Короткий чи довгий — тут вже варто обирати зважаючи на власні потреби.

До речі, ми вже розповідали як обрати пуховик.

Найкраща покупка для Терезів на зиму 2021 — спортивний костюм на флісі.

Костюм, що ідеально сидітиме по фігурі не раз прийде на допомогу, коли зранку збираєшся на роботу, а ввечері посидіти з подружками.

До того ж під oversize ніхто й не помітить, що ти з’їла зайвий бургер.

Краще обрати костюм на флісі, щоб захиститись від холоду.

Ідеальна покупка для Скорпіонів на зиму 2021 — жокейські чоботи.

Так, саме жокейські, адже вони зараз на піку популярності.

А все через те, що їх форма-труба настільки актуальна й стильна, що майже всі дизайнери використали цю модель у своїх колекціях.

Найкраща покупка для Стрільців на зиму 2021 — светр.

Цей предмет гардеробу не зникає давно.

Стрільцям, яким важливо завжди залишатись жіночними, але й показати серйозність намірів, прийде на виручку светр.

Його можна надягнути в парі з спідницею-плісе — і неповторний образ готовий.

Ідеальна покупка для Козерогівна зиму 2021 — пальто.

Цього сезону можна погратись не тільки з кроєм виробу, але його кольором.

Яскравий рожевий зі спущеним плечем чи класичний, але оксамитовий.

Все залежить тільки від польоту фантазії.

Найкраща покупка для Водоліїв на зиму 2021 — піджак.

Теплий шерстяний піджак на зиму тренд цієї зими.

Під нього можна одягнути водолазку чи однотону вільну сорочку.

До того ж вдень це може бути стриманий офісний образ, а ввечері — романтичний, якщо накинути на сукню.

Ідеальна покупка для Риб восени 2021 — штани.

Оскільки на Риб чекає кар’єрне просування, то варто обзавестись більш діловий гардеробом.

І почати варто зі штанів.

Вже краще обирати зі щільніших тканин, що менш пропускають холод.

Нагадаємо, раніше ми публікували ідеї модного манікюру.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.