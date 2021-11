Стильно та тепло. Модне взуття на зиму 2021-2022

Яке взуття вибрати на зиму 2021-2022.

Погода своїми низькими температурами дає знати, що зима вже не за горами.

Тож, модницям вже час задуматись, щоб обзавестись зимовим взуттям.

Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі та тренди і готовий ділитись з тобою найстильнішими на кожен день чи для особливого виходу.

Читай наш матеріал далі і залишайся модною, незважаючи на холод.

Тим, хто полюбляє підброри варто придивитись до цієї моделі.

Утеплені батильйони на підборах з квадратним носком — тренд цієї зими.

А на кожен день можна обрати більш скруглені і на товстішій основі зі стійкішим каблуком, щоб не хвилюватись зайвий раз.

Така пара чобіток ідеально впишеться у твій зимовий гардероб.

Цей елемент гардеробу, напевно, не вийде з щоденного вжитку вже ніколи.

Але хто-зна, що дизайнери запропонують нам в майбутньому, а поки радять, навіть в холодну пору, не відмовлятись від комфорту.

Тож, варто звертати увагу на на моделі з високою і грубою підошвою.

Такі кросівки будуть краще захищати від холоду і не давати ногам промокнути.

Базовий елемент, який не залишає свої позиції вже досить давно, лише щороку трішки видозмінюється.

Так, цьогоріч у моді – жокейські.

В них має бути стійка форма у вигляді труби, яка майже не прилягає до голені.

До того ж, груба підошва чи підбори ідеально підходять до цієї моделі.

Для тих, хто має проблеми з тим, що замок не сходиться на нозі, радимо придивитись до ось такої моделі.

Вони йдуть без замка, тому без проблем одягнеш на свою ніжку.

І якщо вже заговорили про грубу підошву, то низьке взуття буде найоптимальнішим варіантом для тих, хто хоче бути стильною і комфортно бігати по справах.

Чорні, білі чи бежеві — тут вже кожна обирає на власний смак.

Фото: Unslash

