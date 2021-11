Тепло та елегантно. Модні сукні на зиму 2022

Модні сукні зими 2022 – в чому буде тепло та розкішно в цьому сезоні.

Літо закінчилося і пора легких суконь пройшла.

Але ж низька температура за вікном – не привід позбавляти себе цього елементу гардеробу та одягатися тільки в брюки.

Ранок у Великому Місті розкаже, які ж саме плаття будуть актуальні цієї зими.

Вічна класика від Коко Шанель. Твід – знову на піку популярності.

Адже це не тільки елегантна та красива річ, а й дуже практична, особливо в морозну зиму.

Твідові сукні не тільки подарують вашому образу елегантність, а й не дадуть змерзнути.

В цьому сезоні на вас чекають безліч нових фасонів та варіантів. Тому не бійтеся, що ваше вбрання буде виглядати занадто консервативно.

Шкіра знову повертається в моду.

Сукня з такого матеріалу доволі універсальна – в ній можна і на роботу, і на концерт, і на прогулянку з друзями.

У цьому сезоні присутні багато варіацій.

Від сором’язливих «шкільних» суконь і до доволі, зухвалих варіантів.

Вони можуть бути, як і класичного чорного кольору, так і яскравого – червоного чи, наприклад зеленого.

Неймовірно зручні, м’якенькі, теплі та затишні трикотажні сукні стали хітом цього сезону.

Така річ стане у пригоді вам цієї зими.

А також, окрім звичних кежуал-варіантів, дизайнери порадували нас нарядними сукнями.

Вони можуть були як обтислими, так і з цікавим фактурним вирізом.

Дуже універсальний та елегантний варіант, позичений із чоловічого гардеробу.

Сукні-сорочки знову повернулися в моду. Цього сезону особливо популярні такі плаття в довжині міді та з нестандартних матеріалів.

Наприклад, шкіри чи велюру.

Це, напевно, найвигідніший варіант на зиму.

Такі плаття дуже зручні, затишні та, що найголовніше, теплі.

Вони стануть вашим кращими друзями на морозних прогулянках та зустрічах.

Такі сукні можна дуже цікаво доповнювати аксесуарами.

Носити як оверсайз, або ж підкреслювати фігуру ременем.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про модні пальто на осінь 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.