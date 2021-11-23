Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат

Грудень 2021 року обіцяє бути дуже неспокійним у геомагнітному плані. В останній місяць рокуна українців чекають одразу 4 магнітні бурі, причому більшість з них триватиме по кілька днів.
То коли саме варто ретельно стежити за самопочуттям і тиском? Читай у матеріалі.
Календар магнітних бур на грудень 2021
Наприкінці року на нас чекає 4 магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї метеозалежних людей. А сильні коливання можуть відчути і всі інші
3-4 грудня – слабка магнітна буря
10 грудня – слабка магнітна буря
18-22 грудня – сильна магнітна буря, пік 19 грудня.
30-31 грудня – середня магнітна буря
Як магнітні бурі шкодять здоров’ю
Коливання магнітного поля Землі завдають неприємностей нашому організму. Під час магнітних бур люди можуть відчувати такі симптоми:
- Головний біль, запаморочення.
- Загальна слабкість, зниження працездатності
- Підвищення артеріального тиску.
- Нервова напруга, різкі зміни настрою.
- Безсоння або сонливість
- Біль у суглобах
Як пережити магнітну бурю
- Якщо організм вимагає відпочинку – дай йому таку можливість. Намагайся не перевантажуватися важкою фізичною роботою,.
- Уникай стресів
- Пий хоча б 1,5 літри чистої води на день, а також більше несолодкого зеленого чаю та соків без цукру
- Заміни солодку, солону та жирну їжу на овочі та фрукти
- Під час магнітних бур відмовся від алкоголю
- Якомога частіше провітрюй кімнату, вирушай на прогулянку до парку чи скверу
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли крутить ноги на погоду.
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