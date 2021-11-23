Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат

Грудень 2021 року обіцяє бути дуже неспокійним у геомагнітному плані. В останній місяць рокуна українців чекають одразу 4 магнітні бурі, причому більшість з них триватиме по кілька днів.

То коли саме варто ретельно стежити за самопочуттям і тиском? Читай у матеріалі.

Календар магнітних бур на грудень 2021

Наприкінці року на нас чекає 4 магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї метеозалежних людей. А сильні коливання можуть відчути і всі інші

3-4 грудня – слабка магнітна буря 10 грудня – слабка магнітна буря 18-22 грудня – сильна магнітна буря, пік 19 грудня. 30-31 грудня – середня магнітна буря

Як магнітні бурі шкодять здоров’ю

Коливання магнітного поля Землі завдають неприємностей нашому організму. Під час магнітних бур люди можуть відчувати такі симптоми:

Головний біль, запаморочення.

Загальна слабкість, зниження працездатності

Підвищення артеріального тиску.

Нервова напруга, різкі зміни настрою.

Безсоння або сонливість

Біль у суглобах

Як пережити магнітну бурю

Якщо організм вимагає відпочинку – дай йому таку можливість. Намагайся не перевантажуватися важкою фізичною роботою,.

Уникай стресів

Пий хоча б 1,5 літри чистої води на день, а також більше несолодкого зеленого чаю та соків без цукру

Заміни солодку, солону та жирну їжу на овочі та фрукти

Під час магнітних бур відмовся від алкоголю

Якомога частіше провітрюй кімнату, вирушай на прогулянку до парку чи скверу

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли крутить ноги на погоду.

Головне фото: Pexels

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