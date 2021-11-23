Дім Ґуччі: чим вражає нашуміла історія про легендарну модну династію

Незабаром в українському кінопрокаті вийде один з найочікуваніших фільмів цієї осені «Дім Ґуччі». В основі екранізації була взята книжка Сари Ґей Форден «Дім Ґуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та пожадливості».

Про що книга

У цій книжці авторка занурює читачів у сімейну драму, розповідаючи про конфлікти й таємниці родини, а також акцентуючи увагу на вбивстві Мауріціо Ґуччі.

Це своєрідна хроніка піднесення, падіння та подальшого відродження модної династії.

Дивовижна розповідь про високу моду, великі статки та особисті трагедії найвпливовіших людей світу моди.

Хоч книжка і написана в жанрі нон-фікшн, проте авторка майстерно використала прийоми художньої літератури. Тому здається, що ви читаєте роман.

У якийсь момент сюжет стає настільки захопливим і драматичним, що не віриться, що це могло бути насправді.

Проте саме таким – непростим, люксовим, інколи скандальним, а часом і зовсім божевільним – було життя членів родини Ґуччі.

Цитати з книги про Дім Ґуччі

Ось кілька цитат з книжки, з яких можна створити власне уявлення про неї.

У середині 1960-х Ґуччі були добре відомі примхливій еліті, яка вважала їхні вироби якісними, елегантними і водночас практичними. Однак продукція, що зробила бренд Gucci статусним символом у всьому світі, на той час усе ще залишалася суто другорядною лінією. Йдеться про класичні лофери на низьких підборах із металевою перетинкою, що проходила через підйом, і першокласні мокасини — у документах компанії вони значилися як «Модель 175».

Ім’я Ґуччі, які на той час вважалися символами класу та стилю, було вкарбовано в американський менталітет як ознака найвищого шику. У 1978 році всі герої фільму Ніла Саймона «Каліфорнійський готель» мандрували з багажними сумками від Gucci і навіть згадували назву компанії. Щоби відзняти сцену для стрічки «Мангеттен» (1979) режисер Вуді Ален установлював камери перед сяючими вітринами салону Ґуччі на П’ятій авеню. Рональд Рейган носив мокасини від Gucci, а Ненсі Рейган користувалася сумкою з бамбуковими ручками, а для особливих випадків тримала атласні ляпанці від Gucci та оздоблені бісером вечірні сумочки.

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Італійська мода сповнювалася новою енергією. Інвестори «розкручували» імена нових дизайнерів за допомогою провідних фотографів, топмоделей та сліпучих рекламних кампаній. Виробники аксесуарів — як-от родинні компанії Fendi або Trussardi — освоювали нові способи ведення бізнесу: оновивши свій імідж, вони захопили частину ринку Ґуччі, які почали декому здаватися застарілими. У ті дні Prada, якою 1978 року почала керувати Міучча Б’янкі, онука засновника фірми Маріо Прада, все ще залишалася звичайною компанією з виробництва шкіряних валіз і дорожніх сумок.





Патриція дійсно допомагала Мауріціо,— пригадував Нандо Мігліо.— Він був занадто сором’язливим, стриманим та ніяково почувався під час публічних заходів; вона ж знала секрет, як треба сяяти. Патриція тисла на акселератор. Вона прагнула того, щоби Мауріціо став людиною з ім’ям. “Ти мусиш доводити усім, що ти — найкращий”,— постійно нагадувала вона йому

«Я хочу, щоби світ почув правду,— сказала Грімальда журналістам 1987 року.— Ми ніколи не мали найменшого стосунку до сідлярства. Ґуччі походять з родини, що мешкала в районі Сан-Мініато. А згідно з історією флорентійських родин, Ґуччі із Сан-Мініато вже 1224 року обіймали посади адвокатів та нотаріусів». Утім, на думку історика Фіорентіні, і це повідомлення є певним перебільшенням. На родинному гербі Ґуччі зображені синє колесо та троянда на золотистому прапорі, що майорить над вертикальними червоними, синіми та срібними смугами. Роберто витратив цілий статок на геральдичні дослідження, а тоді вбудував ці троянду та колесо (що, за словами фахівців, символізують поезію та лідерство) у логотип компанії. На первісному логотипі було зображено посильного із валізою в одній руці та м’яким саквояжем в іншій. Коли ж Ґуччі домоглися успіху, скромного носія змінив лицар в обладунках.

Що відомо про авторку книги

Сара Ґей Форден — журналістка, яка понад 15 років висвітлювала італійську модну індустрію, розповідала про перетворення таких компаній, як-от Gucci, Armani, Versace, Prada та Ferragamo, із сімейних ательє на міжнародні потужні бренди.

Заради написання книжки «Дім Ґуччі» 1998 року авторка взяла відпустку. І саме того року розпочався суд щодо вбивства Мауріціо.

Вона особисто була в суді щотижня задля того, щоб розповісти в книжці найточніші деталі процесу.

Дім Ґуччі — трейлер фільму

Стрічка Дім Ґуччі вражатиме не тільки яскравим сюжетом, але й потужним акторським складом.

У ній зіграли Леді Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер, Сальма Гаєк, Аль Пачино, Том Форд та інші зірки першої величини.

Нагадаємо, раніше ми вже публікували добірку книг про моду.

Фото: IMDb

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