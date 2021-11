Дім Ґуччі: чим вражає нашуміла історія про легендарну модну династію

Незабаром в українському кінопрокаті вийде один з найочікуваніших фільмів цієї осені «Дім Ґуччі». В основі екранізації була взята книжка Сари Ґей Форден «Дім Ґуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та пожадливості».

У цій книжці авторка занурює читачів у сімейну драму, розповідаючи про конфлікти й таємниці родини, а також акцентуючи увагу на вбивстві Мауріціо Ґуччі.

Це своєрідна хроніка піднесення, падіння та подальшого відродження модної династії.

Хоч книжка і написана в жанрі нон-фікшн, проте авторка майстерно використала прийоми художньої літератури. Тому здається, що ви читаєте роман.

У якийсь момент сюжет стає настільки захопливим і драматичним, що не віриться, що це могло бути насправді.

Проте саме таким – непростим, люксовим, інколи скандальним, а часом і зовсім божевільним – було життя членів родини Ґуччі.

Ось кілька цитат з книжки, з яких можна створити власне уявлення про неї.

Також по темі: Катя Сільченко про нову колекцію The Coat, імпровізацію та модні тренди: ексклюзив Чи надовго рожевий увірвався у тренди? Дизайнерка бренду LALLIER про нову колекцію Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2021/22



Сара Ґей Форден — журналістка, яка понад 15 років висвітлювала італійську модну індустрію, розповідала про перетворення таких компаній, як-от Gucci, Armani, Versace, Prada та Ferragamo, із сімейних ательє на міжнародні потужні бренди.

Заради написання книжки «Дім Ґуччі» 1998 року авторка взяла відпустку. І саме того року розпочався суд щодо вбивства Мауріціо.

Вона особисто була в суді щотижня задля того, щоб розповісти в книжці найточніші деталі процесу.

Стрічка Дім Ґуччі вражатиме не тільки яскравим сюжетом, але й потужним акторським складом.

У ній зіграли Леді Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер, Сальма Гаєк, Аль Пачино, Том Форд та інші зірки першої величини.

Нагадаємо, раніше ми вже публікували добірку книг про моду.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.