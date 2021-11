Як правильно доглядати за орхідеєю – корисні поради

Як правильно доглядати за орхідеєю? Це питання часто виникає у тих, хто планує або уже придбав цю квітку. Ранок у Великому Місті з радістю допоможе тобі розібратися з цим питанням.

Відразу це здається складним. Та повірте, доглядати за орхідеєю досить просто, особливо, якщо ти будеш дотримуватися наших порад.

Знайди для орхідеї постійне місце.

Орхідея любить світло. 10-15 годин вдень вона повинна стояти на місці, куди потрапляє сонячне проміння.

Також ця рослина не любить різкої зміни освітлення.

Тому зважай на ці дрібниці.

Якщо дуже часто підливати орхідею, то вона зав’яне. Тому влітку роби це раз на тиждень, а зимою – лише один раз на 2-3 тижні.

І ось тобі один із методів, як правильно це робити.

Вологість повітря повинна бути достатньо високою: вдень не менше 50%, вночі – не менше 70%.

А влітку не менше 80%. Так ти збережеш рослину від пересушення.

Якщо хочеш, щоб орхідея цвіла та швидше росла, її треба підживлювати.

Також по темі: Ці кімнатні рослини можуть зруйнувати ваше здоров’я

Для цього купи у квітковому магазині добриво під корінь і спрей для листя, яке призначене лише для орхідеї.

Спосіб використання пише на упаковці.

Отож, тепер ти знаєш, як правильно доглядати за орхідеєю. Дотримуйся наших порад і твоя рослина завжди буде у чудовому стані.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за грошовим деревом.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.