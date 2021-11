Щиро та небанально. Привітання з Днем народження у прозі

Оригінальні привітання з Днем народження у прозі.

Коли доходить справа вітати кого-небудь з Днем народження, постає питання — як зробити це щиро та небанально.

Ранок у Великому Місті зробив добірку теплих привітань своїми словами українською мовою.

Читай і обирай, що тобі більше до душі.

Наше життя як велика ріка. Бажаю твоєму човну легко проходити пороги труднощів, не втратити керування у водоверті кохання й обов’язково допливти до водоспаду щастя. Сьогодні твої очі світяться, на губах прекрасна усмішка, а повітря наповнене любов’ю близьких. Хай так буде завжди, а не лише в День народження.

***

Я бажаю тобі, щоб вічним стимулом і двигуном у всіх твоїх життєвих справах була любов, а надійною опорою буде віра у власні сили. Нехай у тебе безперебійно народжуються шикарні ідеї, які успішно будуть реалізовані і доставлять тобі бездонну радість і щастя. З днем народження!

***

Прийміть мої найщиріші побажання! Міцного вам здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!

***

Від щирого серця вітаю Вас з днем народження! Бажаю Вам Божого благословення у всіх починаннях, весняного настрою в душі і радості в очах, більше прекрасних новин і несподіваних приємних подарунків долі! Ви неймовірна і прекрасна людина! Пишаюся знайомством з Вами!

***

В радісний і світлий день народження хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, задушевними зустрічами і плідною працею! Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя — в серце!



***

Наше життя це прекрасний сад, повний троянд з чудовим ароматом, але серед квітів ховаються непомітні гострі шипи, і мало кому вдається ніколи не поранитися. Тобі, в твій День народження, я бажаю, щоб шипів в твоєму саду було якомога менше, а від тих, що не вдасться уникнути, залишаться лише легкі подряпини.

***

Бажаю в такий яскравий і барвистий День твого народження у келихи налити замість шампанського іскристу радість з ніжними бульбашками щирих усмішок! Бажаю пристрасного сп’яніння від щастя і позитивних барвистих емоцій! А на десерт бажаю тільки солодкого довгоочікуваного успіху і неймовірно смачної удачі!

***

Сердечно вітаю з Днем народження! Нехай кожен Ваш день буде сповнений радістю, посмішками та чудовими емоціями! Гарного настрою, натхнення, наснаги, творчих злетів, потужних звершень, добробуту, оптимізму і миру! Нехай множаться й збуваються Ваші мрії та бажання! Нехай кожен Ваш день буде значущим, яскравим й результативним!

***

Нехай твоє життя буде схожим на казку, розфарбовану всіма кольорами веселки: червоний – це твоє вічне взаємне кохання, оранжевий – теплота дружніх стосунків, жовтий – яскраве сонечко, зелений – спокій і мир у душі, блакитний – чисте безхмарне небо, синій – вірність і чесність, а щоб ти іноді розслаблялась, то нехай час від часу для тебе все буде фіолетове!

***

Говорити один одному гарні слова і бажати удачі можна кожен день, але в День народження кожне слово має особливу вагу і звичайно ж, у них є особлива, чарівна сила – вони мають властивість збуватися! Тож нехай збудуться наші побажання для тебе – бути щасливим, успішним у будь-якій справі й любимим найкращими людьми!

Вітаю з Днем народження! Бажаю вдачі та здоров’я, наснаги та щирості у стосунках, краси та позитиву! Нехай ваша стежинка веде вас до успіху! Будьте коханими та кохайте!

***

Нехай в життя завітають позитив та радість, огорнути з собою Вас, наче покривалом і будуть зігрівати. З днем Народження!



***

Вітаю з днем варення і бажаю, щоб тобі жилося солодко і гарно. Нехай за твоєю спиною виростають крила, які піднімуть тебе до небес!

***

Бажаю тобі купу грошей, море любові і багато часу, щоб усім цим насолодитися!

***

Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі безмежного щастя та міцного здоров’ячка. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям. Усміхайся, це тобі дуже личить. Обіймаю!

***

З Днем народження! Бажаю Вам, щоб кожен день життя був переповнений коханням, радістю, яскравими емоціями!

***

З Днем народження! Нехай і далі ваша потужна енергія притягує як магніт якомога більше цікавих, розумних, приємних особистостей!

***

Вітаю з днем народження і бажаю отримувати від життя тільки позитив, а все лихе нехай оминає тебе стороною. Подорожуй, досягай своїх цілей та втілюй усі мрії! У тебе все вийде, я знаю!

Фото: Pexels

