Вихідні на Новий рік та Різдво: як українці відпочиватимуть на свята

Скільки будемо відпочивати у грудні 2021 та січні 2022 року? Ранок у Великому Місті підготував для тебе календар додаткових вихідних днів на Новий Рік та Різдво.

У грудні на українців чекає додатковий вихідний на Католицьке Різдво, яке святкуємо 25 числа.

Та оскільки 25 припадає на суботу, вихідний день переноситься на понеділок, 27 грудня.

Тож будемо мати довгий вікенд з 25 по 27 число.

Втім, основні новорічні вихідні цьогоріч порадують українців у січні.

Новий рік 2022 приходиться на суботу, 1 січня, тому вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня.

Таким чином, другий довгий вікенд українці матимуть з 1 по 3 січня.

Після цього на нас чекає короткий робочий тиждень з 4 по 6 січня, тож працюватимемо лише з вівторка по четвер.

А далі ще один довгий різдвяний вікенд – з п’ятниці, 7 січня, до неділі, 9 січня.

Загалом у грудні 2021 буде 9 вихідних і 22 робочі дні, а у січні 2022 року – 19 робочих та 12 вихідних.

