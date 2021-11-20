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ICTV Ранок 20.11.2021 19:00
20.11.2021 19:00
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Пухнасті й кольорові. Модні сумки на зиму 2021/22

Пухнасті й кольорові. Модні сумки на зиму 2021/22

Яку сумку обрати цієї зими? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі та тренди.

Сумок багато не буває. Особливо, коли вони різноманітні, оригінальні та стильні.

У цьому сезоні дизайнери пропонують звернути увагу на об’ємні варіанти, в які поміститься все необхідне.

Популярними в холодний сезон будуть і пухнасті сумочки, які зігріватимуть уже одним своїм зовнішнім виглядом.

Модні сумки на зиму 2021/22

Сумка-гармошка

Один із найбільш незвичайних трендів цієї зими – сумки в гармошку.

Складки надають їм футуристичного вигляду. Тож якщо тобі не хочеться чогось справді оригінального – радимо звернути увагу на цей варіант.

Сумка-пуховик

М’якенька і пухкенька, така приємна на дотик! Усе це про модну сумку-пуховик, яка увірвалася в тренди цього сезону.

Її текстура нагадує стьобану ковдру і чудово пасує до об’ємних пуховиків-оверсайз.

Така модель точно приверне до тебе увагу, особливо якщо обереш варіант яскравого кольору, наприклад, блакитного, рожевого чи срібного.

Хутряна сумка

Сумочки з еко-хутра – найепатажніший тренд зими 2021/2022.

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Цей аксесуар здатен підняти настрій навіть у дуже холодний та похмурий день. Причому не лише тобі, але й усім, хто тебе побачить.

То чому б не додати до зимової сірості трішки грайливості та позитивного настрою?

Сумка з широким ремінцем

Тоненькі ланцюжки краще залишити до наступного сезону. Адже зараз у тренді – сумки з широкими та масивними ремінцями.

Причому, виглядати вони можуть як справжній витвір мистецтва.

Логотипи, вишивка, різноманітні надписи – у цьому сезону в тренді майже будь-який декор на ремінці.

Яскрава сумка

Це зовсім не типово для зими, але цьогоріч на піку моди – сумки соковитих відтінків.

Бірюзові, жовті, сині, червоні – цієї зими колір однозначно «рулить»!

Тоут

Не уявляєш, як усі твої речі можна помістити в маленьку сумочку? Тоді спокійно купуй величезну.

Адже справжнім хітом зимового сезону стане містка сумка-тоут.

Класичний тоут – це сумка великого розміру з двома ручками. Вона має одне відділення та відкритий верх без застібки.

Втім, сьогодні ходити без застібки не дуже практично. А часом – просто небезпечно.

Тому радимо надавати перевагу варіаціям сумки-тоут із блискавкою або кнопкою по центру.

Сумка-листоноша

Якщо ж тобі більше до вподоби сумки класичних форм – зверни увагу «листоношу», або ж «меседжер».

Вони вигладять невеликими, та, незважаючи на це, дуже місткі.

Тож якщо шукаєш універсальний варіант на всі випадки життя, сумка-листоноша – це те, що треба.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на зиму 2021.

Фото: Pexels

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди зими
20.11.2021 19:00



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