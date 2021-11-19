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ICTV Ранок 19.11.2021 11:23
19.11.2021 11:23
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Вихідні в грудні 2021: коли і скільки будемо відпочивати на католицьке Різдво

Вихідні в грудні 2021: коли і скільки будемо відпочивати на католицьке Різдво

Скільки вихідних буде в грудні 2021 року і як відпочиватимемо на Католицьке Різдво.

У грудні на українців чекає додатковий вихідний на Католицьке Різдво, яке святкуємо 25 грудня.

Цей день став офіційним вихідним в Україні з 2017 року.

Також по темі: Католицьке Різдво: традиції та особливості святкування Місячний календар на листопад 2021 – сприятливі та несприятливі дати Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2021/22

Та оскільки 25 грудня припадає на суботу, то вихідний переноситься на понеділок, 27 грудня. Тож будемо мати довгий вікенд з 25 по 27 число.

Таким чином, для працівників із п’ятиденним робочим тижнем у цьому місяці буде 9 вихідних і 22 робочі дні.

Календар вихідних на грудень 2021

Вихідні в грудні 2021

А от новорічні вихідні цьогоріч не зачіпатимуть грудень, адже 1 січня 2021 року приходиться на суботу.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад 2021.

Фото: Pexels

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Теги: додаткові вихідні
19.11.2021 11:23



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