Натуральний детокс! ТОП продуктів, які очищають кишечник

Шукаєш продукти, які очищають кишечник? Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі про них усе. Тож зручно влаштовуйся і читай наш матеріал.
Продукти, які чистять кишечник
Людський організм – це складна система. Зазвичай, нам не потрібно нічого робити, аби вивести токсини з організму чи шлаки, яких ніхто ніколи не бачив.
Адже печінка, легені і нирки роблять усе самостійно.
Звичайно, якщо у тебе немає з ними проблем. Однак іноді ми можемо відчувати деякий дискомфорт у шлунку. І саме в таких випадках варто було б знати, що зробити, аби не купувати зайвий раз пігулки.
Отож, у список продуктів, які здатні очистити кишечник, входять:
1.Фрукти та овочі, які містять клітковину у великій кількості
- Яблука
- Сливи
- Буряк
- Цибуля
- Імбир
- Диня
- Капуста
- Ананас
- Морква
- Лимон
- Ківі
- Грейпфрут
- Огірки
- Броколі
2. Кисломолочні продукти
- Йогурт
- Кефір
Вони ідеально підтримують мікрофлору кишечника, а ще зміцнюють імунітет. Тож зверни на них увагу, але не перестарайся.Також по темі: Для здоров'я та краси: 7 продуктів, які варто їсти жінкам Гід по вітамінах: що саме дають організму і в яких продуктах містяться Незамінний продукт? П'ять причин регулярно їсти груші
3. Крупи
- Гречка
- Рис (бажано коричневий)
- Ячмінна крупа
- Пшоняна каша
- Вівсянка
Як не дивно, але саме ці каші не просто очищають кишечник, але й нормалізують його роботу. Тож можеш ласувати ними регулярно.
4. Вода
Не забувай підтримувати водний баланс! Наш організм неабияк потребує води, аби добре функціонувати. Не заміняй її на інші напої, а намагайся споживати у необхідній кількості. Класичний розрахунок: 40 мл на 1 кг маси тіла.
У яких випадках потрібно прочищати кишечник?
- Якщо ти часто страждаєш від закрепів
- Маєш понижений імунітет
- Висипає на шкірі
- Не маєш бажання їсти. Тобі властивий поганий апетит
- Присутній неприємний запах з роту, білий наліт на язику
- Готуєшся до операції, вагітності або родів.
Тепер ти знаєш, які продукти потрібні для очищення кишечника. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.
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