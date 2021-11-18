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ICTV Ранок 18.11.2021 16:31
18.11.2021 16:31
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Натуральний детокс! ТОП продуктів, які очищають кишечник

Натуральний детокс! ТОП продуктів, які очищають кишечник

Шукаєш продукти, які очищають кишечник? Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі про них усе. Тож зручно влаштовуйся і читай наш матеріал.

Продукти, які чистять кишечник

Людський організм – це складна система. Зазвичай, нам не потрібно нічого робити, аби вивести токсини з організму чи шлаки, яких ніхто ніколи не бачив.

Адже печінка, легені і нирки роблять усе самостійно.

Звичайно, якщо у тебе немає з ними проблем. Однак іноді ми можемо відчувати деякий дискомфорт у шлунку. І саме в таких випадках варто було б знати, що зробити, аби не купувати зайвий раз пігулки.

Отож, у список продуктів, які здатні очистити кишечник, входять:

1.Фрукти та овочі, які містять клітковину у великій кількості

  • Яблука
  • Сливи
  • Буряк
  • Цибуля
  • Імбир
  • Диня
  • Капуста
  • Ананас
  • Морква
  • Лимон
  • Ківі
  • Грейпфрут
  • Огірки
  • Броколі

2. Кисломолочні продукти 

  • Йогурт
  • Кефір

Вони ідеально підтримують мікрофлору кишечника, а ще зміцнюють імунітет. Тож зверни на них увагу, але не перестарайся.

Також по темі: Для здоров'я та краси: 7 продуктів, які варто їсти жінкам Гід по вітамінах: що саме дають організму і в яких продуктах містяться Незамінний продукт? П'ять причин регулярно їсти груші

3. Крупи

  • Гречка
  • Рис (бажано коричневий)
  • Ячмінна крупа
  • Пшоняна каша
  • Вівсянка

Як не дивно, але саме ці каші не просто очищають кишечник, але й нормалізують його роботу. Тож можеш ласувати ними регулярно.

каша фото

4. Вода

Не забувай підтримувати водний баланс! Наш організм неабияк потребує води, аби добре функціонувати. Не заміняй її на інші напої, а намагайся споживати у необхідній кількості. Класичний розрахунок: 40 мл на 1 кг маси тіла.

У яких випадках потрібно прочищати кишечник?

  • Якщо ти часто страждаєш від закрепів
  • Маєш понижений імунітет
  • Висипає на шкірі
  • Не маєш бажання їсти. Тобі властивий поганий апетит
  • Присутній неприємний запах з роту, білий наліт на язику
  • Готуєшся до операції, вагітності або родів.

Тепер ти знаєш, які продукти потрібні для очищення кишечника. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про низькокалорійні продукти.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

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Теги: Здоров'я, кишечник, продукти
18.11.2021 16:31



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