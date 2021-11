Ідеальний сніданок і не тільки: корисні властивості вівсянки

Корисні властивості вівсянки – чому треба обов`язково додати цей злак до свого щоденного меню.

Вівсянка – надзвичайно корисний продукт. До її складу входять вітаміни А, групи B, Е, К, РР, а також ціла низка важливих мікроелементів (магній, калій, йод, фосфор та інші).

А ще – рослинний білок, клітковина та незамінні амінокислоти.

Вівсяна каша – це ідеальний сніданок для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Адже вона надовго дає відчуття ситості, і тобі не доведеться влаштовувати перекус уже через годину.

З вівсянки можна готувати каші, мюслі чи рослинне молоко, а також додавати в супи.

Система травлення точно тобі подякує, якщо починатимеш кожен ранок з тарілки вівсянки.

Каша огортає шлунок тонкою плівкою, яка захищає від подразнень. А ще – допомагає швидко позбутися печії та запорів і покращує обмін речовин.

Вівсянка – відмінне джерело біотину, вкрай необхідного нашій шкірі. Це вітамін групи В, який попереджає виникнення дерматитів та інших подразнеь дерми.

Аби відчути ефект, треба щодня вживати вівсянку хоча б протягом тижня. У результаті шкіра стане більш пружною, гладенькою та чистою.

Вівсянка може по праву отримати звання заспокійливої каші 🙂

Її секрет – у великій кількості вітамінів групи B, а особливо B6, які відповідають за здоров’я нервової системи.

Тож якщо постійно нервуєш через дрібниці та ще й маєш безсоння – спробуй включити до свого меню страви з вівсяної крупи.

Вівсянка виводить з організму шлаки, токсини, солі важких металів та інше сміття.

Тому вона ну дуже потрібна мешканцям мегаполісів і промислових міст.

Тарілка вівсянки на сніданок забезпечить тебе цілим набором речовин, які допоможуть м’язам рости швидше. У цьому злаку міститься рослинний білок, вітамін Е та глутамін.

Додай регулярні заняття спортом – і рельєфні форми тобі забезпечені.

