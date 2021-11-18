Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2021/22

Які речі будуть модними взимку 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди наступного сезону.
Вже зовсім скоро нас накриють передсвятковий настрій та морозна свіжість.
До речі, остання зовсім не є причиною відкласти оновлення гардеробу на весну.
Адже дизайнери приготували на зиму 2021 чимало цікавеньких трендів.
Саме про них Ранок у Великому Місті зараз розповість.Також по темі: Осінній затишок та зимова свіжість. Які аромати у моді цього сезону Чоловіча мода на зиму 2021: головні тренди для стильних і впевнених у собі Екологічність та індивідуальність. ТОП-5 актуальних трендів у дизайні інтер'єру
Модні тренди на зиму 2022
Маскулінні костюми
Напевно, кожна сучасна леді може похизуватися наявністю пари-трійки ділових костюмів у своєму гардеробі.
І не дивно чому — вони комфортні, практичні та ще й в біса стильні!
Цього сезону дизайнери ставлять ставку на тейлоринг або такий собі маскулінний стиль для прекрасної статі.
Найприємніше те, що цей стильний оверсайз є дуже доречним для зимових холодів.
В’язані сукні
Взимку гріх не скористатися розмаїттям різних типів затишної та теплої в’язки.
Саме тому, окрім маскулінного стилю варто подбати ще й про свою жіночність та ніжність, озброївшись сукнею із утепленого трикотажу.
В особливій пошані будуть подовжені моделі-футляри з елементами великої візерункової в’язки.
Торочки
Шовкові нитки або так звані торочки увірвались на модні подіуми ще восени 2021.
І в холодну пору своїх позицій вони здавати не збираються.
Цей декоративний елемент прийшов до нас від ковбоїв і знайшов своє втілення на базових сукнях з довгими рукавами, замшевих парках і сумках.
Тому сміливо роби акцент на торочки, як у святкових, так і в повсякденних образах.
Темний денім
Подібно до білої сорочки та маленької чорної сукні, денім ніколи не втратить своєї акутальності.
Ось і цього сезону всі його похідні знову в модному строю.
Щоправда, є одне “але”: йдеться саме про джинси, сукні, сорочки та комбінезони з насичено-синього деніму.
Виглядає це все дуже стильно.
П’янка лаванда
Щоб ти не думав(-ла), що взимку акутальним буде лише темно-синій, дизайнери подарували нам ще один приємний тренд.
Незважаючи на класичну кольорову палітру холодної пори року, саме лавандовий вважається найбільш модним відтінком цього сезону.
Неважливо — з’являється він на розкішній вечірній сукні чи на дутому пуховику — ніжний та магічний колір усьому дарує елегантність.
Екохутро
На щастя для всіх нас та нашої планети, тренд на екологічність та усвідомлене споживання набирає обертів з кожним новим сезоном.
Тому взимку 2021 дизайнери закликають робити вибір на користь штучного хутра.
Пуховики
Серед верхнього одягу найбільш актуальним цієї зими є старий добрий пуховик.
Дизайнери не поскупилися на величезну кількість варіацій дутих курток.
А цим саме подбали про твій відмінний стиль та спокій твоєї мами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали головні правила стильного офісного дрес-коду.
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