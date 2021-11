Секрети краси Ешлі Грем: як виглядати ефектно у розмірі plus-size

Секрети краси від Ешлі Грем. Як зберегти ефектний вигляд пишних форм.

Одна з найбільш оплачуваних моделей у світі за оцінкою Forbes, активістка, що невпинно закликає жінок прийняти та любити себе і молода мама — Ешлі Грем і справді є унікальною дівчиною.

Та як вродливій брюнетці вдається зберегти ефектний вигляд своїх пишних форм, якими захоплюється уесь світ?

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку головних правил супермоделі, які розкриють секрети її краси.

Без правильного харчування підтримка фізичної форми та еластичності тіла є неможливою. Тож зрозуміло, що Грем теж дотримується особливої дієти.

Зокрема, у свій раціон вона включає корисну та свіжу їжу, що наповнена вітамінами та поживними речовинами.

Зелені смузі, салат з лободи, лосось, топінамбур та бурий рис — без цих продуктів супермодель не може обійтись у своєму повсякденному харчуванні.

Ешлі Грем вірить, що не варто відмовлятись від улюблених продуктів для збереження фізичної форми, адже обмеження призводять до зриву. Просто потрібно їсти усвідомлено, контролювати розміри порцій та мати почуття міри.

Усі, хто підписаний на Ешлі Грем в Instagram, знають — спорт є невід’ємною частиною її життя.

У соцмережі дівчина часто постить відео власних тренувань, закликаючи жінок у будь-якій вазі й собі спробувати фізичні навантаження.

Інтенсивне кардіо, тренування з обтяжувачами та стрічками опору — ось вам і секрет збереження привабливої фізичної форми.

Щоправда, Ешлі Грем каже, що займатись спортом потрібно, перш за все, для здоров’я, а не для схуднення.

З Instagram-сторінки зірки теж випливає той факт, що вона просто обожнює кікбоксинг.

Цей вид спорту не з легких, але він дає відмінні результати. Кікбоксинг розвиває витривалість та допомагає зберегти чудову форму.

А ще, це просто весело. Якщо для тебе, як і для Грем, кікбоксинг — чудовий приклад захопливого тренування, то ти вже на правильному шляху.

Оздоровити організм, допомогти досягнути гармонії із собою та навколишнім світом і підтримувати чудову фізичну форму — із цим всім чудово справляється йога.

Про користь цієї практики говорять звідусіль. І Ешлі Грем перевірила її на собі. Часто виконує вправи із своїм чоловіком, чим ділиться у власному Instagram.

Ешлі Грем, як і кожна жінка, прагне до красивої та еластичної шкіри. Вона за природність та прийняття себе, тому зрозуміло, що хірургічні втручання — зовсім не про неї.

Якось у одному з інтерв’ю для Elle супермодель зізналась у своїй любові до зволоженої, злегка жирної шкіри із помітним блиском.

Для цього Грем щодня зберігає водний баланс та приймає спеціальні вітаміни, а щоб шкіра “світилась” вона відвідує кисневі процедури у косметолога.

За допомогою постійних пошуків ідеальних продуктів, Ешлі Грем створила власну систему догляду за шкірою. Щодня вона використовує різноманітні креми, маски та бальзами, які пасують для неї.

Фото: ashleygraham

