Привітання хрещеному батьку з Днем народження: проза, вірші та короткі СМС

Найкращі привітання у віршах, прозі та картинках, які допоможуть тобі зробити приємно хрещеному батькові на День Народження.

Хрещений — людина, яка стала твоїм другим батьком на духовному рівні.

Йому зважились довірити тебе батьки не задовго після появи на світ.

Тож уявляєш, якої великої довіри та поваги він заслуговує?

Отож, не розривай духовну близькість і не залишай хрещеного без приємних слів у День його народження.

Дорогий хрещений, з днем народження! Не розумію, чому в казках є тільки хрещені чарівниці? Ви ж набагато краще! Сьогодні я вітаю вас і хочу побажати вам бути дуже, дуже щасливою! Не сумуйте, посміхайтеся частіше, будьте завжди коханими своїми рідними, і, не забуваючи і про нашому сімействі, частіше приходьте в гості, адже завжди чекають і люблять у нашому домі!

***

З днем народження! Тобі, мій хрещений, я, як і завжди, бажаю всього самого найкращого! Нехай твоє життя буде повною всього, чого забажаєш, нехай в ній найчастішими гостями будуть удача і натхнення! Ставай рік від року ще мудрішим і сильнішим, пишайся своїми досягненнями і завжди мрій про велике, про те, що дійсно важливо для тебе і тих, кого ти любиш!

***

Сьогодні – день народження мого хресного, сьогодні я вітаю з днем народження мого батька, серйозного чоловіка, яким неможливо не пишатися! З днем народження! Нехай завжди у твоєму житті буде щастя, легке і всеосяжне, чисте й яскраве! Я бажаю тобі любити і бути коханим, виконувати свої мрії і завжди залишатися таким же гарним, яким ми знаємо і любимо тебе сьогодні!

З Днем народження, мій милий хрещений! Я можу по праву назвати тебе – моєю провідною зіркою, навіть моєї особистої Полярною зіркою! Адже я дуже часто біжу за порадою не до батьків, а до тебе, ти знаєш всі мої проблеми, негаразди, всі нехороші й кумедні ситуації, які відбувалися зі мною з народження і до сьогоднішнього дня! Будь щасливий, живи довго!

***

Якщо батьки — рідня по крові, то хрещені — рідня по духу. І хто скаже, хто тут дійсно найблизький? Не буду довго мучитися здогадками, лише одразу привітаю зі святом тебе, хрещений, з Днем Народження. Нехай цей день і всі дні, що будуть йти слідом, ознаменуються успіхом і щастям. Бажаю, щоб радість наповнила твоє життя цілком.

Сьогодні, хрещений, свято світле ваше.

Нехай за спиною чималий років багаж,

Бажаю сміливо вам йти вперед,

І хай фортуна йде поряд.

Нехай рідні завжди підтримають вас:

І в щастя мить і у важкий життя рік.

Бажаю вам на життєвому шляху

Друзів багато гарних знайти.

Нехай вдень і вночі ангел вас оберігає,

Здоров’я буде міцним, як граніт.

За все тепло, що ви дарували мені,

Нехай нагороджує вас доля подвійно.

Біжить рік за роком в житті не спіша,

Нехай тільки в хороше вірить душа!

І нехай не проходить любов стороною,

А чоловіче серце не знає спокою.

Здоров’я хай поруч іде завжди з вами,

Кишені нехай будуть набиті грошима.

Проблеми нехай вирішуються вдало,

Ну що ж, з днем народження, мій хресний тато!

***

Хресний – горде покликання,

Буде хай скрізь визнання,

Нехай супроводжує успіх

В особистому житті, в справах усіх!

Нехай подарує День Народження

Любові багато, натхнення,

Щастя, радості, удачі І везіння на додачу!

Якщо батьки — рідня по крові, то хрещені — рідня по духу. Тож вітаю вас, мій рідний хрещений!

***

Дорогий хресний, другий тату, з Днем Народження! Ви дійсно для мене другий батько, і я вам за це дякую!

***

Хресний, вітаю з Днем Народження! З днем світла і радості, з днем зародження нових ідей і початком дороги для нових творчих звершень.

***

Дорогий хрещений! Нехай життя посміхається Вам і дарує приємні подарунки, а близькі кажуть приємні серцю слова не лише в День Вашого народження!

Нехай світ буде прихильний до тебе, хрещений. Від щирого серця вітаю з Днем народження!

***

Хрещений, я дуже ціную ваші поради, досвід та знання. Дякую вам за нашу близькість і вітаю у кількох словах. Все інше — при зустрічі!

***

