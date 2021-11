Вегетаріанство: аргументи прихильників і противників

Ще років 20 тому в нашій країні вегетаріанство було великою рідкістю, і людина, яка не їсть м’ясо, викликала хвилю обурень.

І це не дивно, адже більшість страв нашої національної кухні складаються з м’яса: котлети, голубці, холодець, домашня ковбаска, а сало з цибулькою та чорним хлібом вважається чи не найголовнішим делікатесом.

Але роки йдуть, суспільство розвивається, цінності змінюються, тому і в нашій країні з’являється все більше і більше прихильників вегетаріанства.

Спочатку треба розібратися, що таке вегетаріанство, його часто плутають з веганством, але це зовсім різні речі.

Веганство – це повна відмова від продуктів тваринного походження та їх переробки.

Існують різні причини прийняття людьми вегетаріанства. Найпоширеніші з них це:

Можливо, ви чули цю історію, а, можливо, дізнаєтеся про неї вперше.

Джордж Бернард Шоу був вегетаріанцем з 25 років. У 70 років на питання журналіста: «Як Ви себе почуваєте?» він відповів: «Прекрасно, тільки мені докучають лікарі, запевняючи, що я помру, якщо не буду їсти м’ясо».

У віці 90 років на аналогічне запитання він зауважив: «Чудово, більше мене ніхто не турбує: ті лікарі, які стверджували, що я не зможу прожити без м’яса, вже померли».

Але чи дійсно такий спосіб життя корисний для нашого здоров’я?

Однією з переваг такого харчування є те, що рослинна їжа містить в собі багато клітковини, яка в свою чергу дає відчуття ситості та видаляє з кишечника шкідливі речовини.

Також вегетаріанські страви мають збалансований вміст насичених і ненасичених жирних кислот (особливо – олія з насіння льону).

В рослинній їжі відсутній холестерин та наявні сполуки, які знижують його вміст у крові (сапоніни, біофлавоноїд).

Наявна значна кількість антиканцерогенних речовин, таких як вітамін С, бета-каротин, селен, терпеноїди, епігенін.

Але медаль завжди має дві сторони, і такий спосіб життя має свої недоліки.

У харчовому раціоні вегетаріанців має місце дефіцит повноцінних білків, вітамінів В 2, В 12, А і D. Вміст кальцію, заліза цинку і міді у продуктах рослинного походження кількісно може бути достатнім, але засвоюваність їх з рослинної їжі низька.

– Якщо людина вирішує перейти на вегетаріанство, краще перд цим проконсультуватися з лікарем-терапевтом, здати аналізи, аби перевірити стан свого здоров’я, рівень заліза в крові та вітаміну В 12 , – зазначає лікар-терапевт Юлія Поровознюк.

– Деяким людям вегатеріанство не рокмендоване через їхню генетичну схильність та погану роботу шлунково-кишечного тракту. При такому харчуванні в них починаються великі дефіцити білка, заліза, цинку, вітаміну В 12 .

Якщо різко перейти на таке харчування, то можуть бути негативні наслідки: ламкість нігтів, випадіння волосся, зниження імунітету та часті хвороби, різке схуднення або навпаки починає з’являтися зайва вага.

Найкращий варіант – лактоововегатеріанство.

Не варто зловживати соєвим м’ясом, адже це може призвести до надлишку фітоестрогенів та естроген залежних захворювань. У чоловіків це може бути рак простати.

Не бажано слідувати такому харчуванню дітям. Вони мають отримувати достатньо білка, адже часто у дітей спостерігається дефіцит заліза.

Діти-вегетаріанці можуть мати проблеми з зайвою вагою, адже вони їдять багато їжі з простими вуглеводами.

Вагітним жінкам, особам важкої фізичної праці та спортсменам варто їсти м’ясо, хоча б дієтичне м’ясо птиці та кролика.

Для літніх людей вегетаріанство не може забезпечити підвищену потребу в легкозасвоюваному кальції, коли на фоні дефіциту вітаміну D зростає ризик розвитку остеопорозу, – розповідає лікар.

Дослідження показують, що вегетаріанці живуть довше, але на це впливають й інші фактори.

Більшість людей, які ведуть такий спосіб харчування, не мають шкідливих звичок — таких як паління та вживання алкоголю — займаються спортом, ведуть активний спосіб життя, що позитивно впливає на здоров’я.

Тому важко сказати, що на їхнє довголіття впливає саме відмова від м’яса.

Я була вегетаріанкою з 2015 року, а з вересня 2020 перейшла на веганство.

Завжди любила тварин, навіть була волонтеркою в організації, що піклується про безпритульних тварин, і почала замислюватися: “чому одних ми любимо, а інших їмо?»

Почала шукати різні вегетаріанські групи в соціальних мережах і знайшла фільм «Земляни». Цей фільм розповідає про експлуатацію тварин людьми у різних сферах життя, дивлячись його, я не могла стримувати емоцій.

Відтоді я вирішила бути вегетаріанкою.

Мама майже відразу мене підтримала, а от бабуся з дідусем – ні, більше того, вони почали толерантно до цього ставитися тільки кілька років тому. Друзі спочатку були шоковані, але потім прийняли мою позицію.

Але фізично я почала відчувати легкість, вже не було важкості у шлунку після прийому їжі.

В мене немає конкретного меню, просто постійно експериментую , шукаю щось нове, наприклад, страви з тофу, грибні відбивні, овочеві супи та інше.

Взагалі це все дуже індивідуально.

Не треба ставати вегетаріанцем, аби слідувати модним тенденціям або тому що ними стали твої друзі. Насамперед треба звертати увагу на стан свого здоров’я.

Вибір завжди за вами. Але пам’ятайте, що треба з повагою ставитися і до вибору інших.

