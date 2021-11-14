Філософія лагом. Як щасливо жити по-шведськи

Лагом — секрети шведської філософії життя.
Шведи щороку потрапляють до топу найщасливіших націй.
Країна славиться високими соціальними стандартами, стабільною економікою і відсутністю корупції.
Але є одна особливість шведського менталітету — філософія лагом.
Ця концепція передбачає помірність, баланс, справедливість та гармонію в житті.
Найчастіше лагом перекладають, як “достатньо”, “не багато, але і не мало”.
Назву поняття отримало від словосполучення “лагет му”.
У часи вікінгів це був процес передавання рогу з медовухою по колу.
Кожен повинен був зробити невеликий ковток, щоб вистачило іншим.
Ранок у Великому Місті відшукав для вас головні секрети шведського щастя.
Основні принципи лагом
Чесність
Якщо ви запитуєте у шведа його думку щодо деяких речей, готуйтеся почути відверту та навіть прямолінійну відповідь.
Ви почуєте лише правду. У Швеції можуть сміливо розповісти, чи личить вам нова кофтинка або зачіска.
Краще щире “ні”, аніж брехливе “так”.
Проте шведи ніколи не нав’язуватимуться, якщо ви цього не попросите.
У громадському транпорті та публічних місцях люди дотримуються так званого лагом-простору.
Вони поважають особисті кордони одне одного й право кожного на комфорт.Також по темі: Депресивне VS щасливе життя у Швеції — історія українки Хумус із хріном по-скандинавськи: швидкий дієтичний сніданок Чому Данія – ідеальне місце, щоб зустріти старість? Розповідь емігрантки
Відповідальне споживання
Шведи піклуються про природу та розумно використовують її ресурси.
Економлять воду й електроенергію, прагнуть зберегти планету для нащадків.
Вони складають меню на тиждень та заморожують продукти, надають перевагу простим стравам.
Мінімалізм
Лаконічні меблі від шведської компанії ІКЕА завоювали прихильність в усьому світі.
Не захаращувати простір — один із ключових принципів лагом.
Шведи намагаються не перетворювати дім на склад.
Коли купують нову річ, обдумують, від яких двох старих можуть позбутися.
Люблять, коли в оселі багато денного світла, а також доповнюють інтер’єр рослинами.
В одязі цінують практичність і комфорт.
“Ні” — вигоранню
Шведи мають відпустку п’ять тижнів на рік та часто працюють за гнучким графіком.
Кілька разів протягом робочого дня вони йдуть на “фіку”.
Так у Швеції називають перерву на каву, де можна поспілкуватися з колегами.
Понаднормова робота не надто цінується.
Шведи вважають, що ті, хто перепрацьовує, просто не вміють спланувати свій час.
Поринути в природу
Прогулянки на свіжому повітрі — ідеальне дозвілля в стилі лагом.
Шведи якомога більше часу приділяють дослідженню природи.
Вони використовують в інтер’єрі домівок натуральні матеріали.
Прикрашають оселю свіжими квітами й травами, висаджують кімнатні рослини.
Попрощатися із зайвим
Шведи позбуваються сміття на всіх рівнях. Викидають непотріб із будинків та думок.
Усвідомлено підходять до життя. Скролінг у соціальних мережах замінюють “живими” зустрічами з друзями.
Час на перегляд телебачення інвестують в улюблені заняття.
У Швеції люблять побути наодинці та обдумати свій стан.
А також керуються простими правилами — “повноцінно відпочивати”, “не заганятися”, “не перейматися через певний дисбаланс у житті”.
Нагадаємо, раніше ми писали про данську філософію хюге.
Фото: Unsplash
Софія Бондарева