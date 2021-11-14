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ICTV Ранок 14.11.2021 08:50
14.11.2021 08:50
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Філософія лагом. Як щасливо жити по-шведськи

Філософія лагом. Як щасливо жити по-шведськи

Лагом — секрети шведської філософії життя.

Шведи щороку потрапляють до топу найщасливіших націй.

Країна славиться високими соціальними стандартами, стабільною економікою і відсутністю корупції.

Але є одна особливість шведського менталітету — філософія лагом.

Ця концепція передбачає помірність, баланс, справедливість та гармонію в житті.

Найчастіше лагом перекладають, як “достатньо”, “не багато, але і не мало”.

Назву поняття отримало від словосполучення “лагет му”.

У часи вікінгів це був процес передавання рогу з медовухою по колу.

Кожен повинен був зробити невеликий ковток, щоб вистачило іншим.

Ранок у Великому Місті відшукав для вас головні секрети шведського щастя.

Основні принципи лагом

Чесність

Якщо ви запитуєте у шведа його думку щодо деяких речей, готуйтеся почути відверту та навіть прямолінійну відповідь.

Ви почуєте лише правду. У Швеції можуть сміливо розповісти, чи личить вам нова кофтинка або зачіска.

Краще щире “ні”, аніж брехливе “так”.

Проте шведи ніколи не нав’язуватимуться, якщо ви цього не попросите.

У громадському транпорті та публічних місцях люди дотримуються так званого лагом-простору.

Вони поважають особисті кордони одне одного й право кожного на комфорт.

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Відповідальне споживання 

Шведи піклуються про природу та розумно використовують її ресурси.

Економлять воду й електроенергію, прагнуть зберегти планету для нащадків.

Вони складають меню на тиждень та заморожують продукти, надають перевагу простим стравам.

Мінімалізм 

Лаконічні меблі від шведської компанії ІКЕА завоювали прихильність в усьому світі.

Не захаращувати простір — один із ключових принципів лагом.

Шведи намагаються не перетворювати дім на склад.

Коли купують нову річ, обдумують, від яких двох старих можуть позбутися.

Люблять, коли в оселі багато денного світла, а також доповнюють інтер’єр рослинами.

В одязі цінують практичність і комфорт.

мінімалізм фото

“Ні” — вигоранню 

Шведи мають відпустку п’ять тижнів на рік та часто працюють за гнучким графіком.

Кілька разів протягом робочого дня вони йдуть на “фіку”.

Так у Швеції називають перерву на каву, де можна поспілкуватися з колегами.

Понаднормова робота не надто цінується.

Шведи вважають, що ті, хто перепрацьовує, просто не вміють спланувати свій час.

Поринути в природу 

Прогулянки на свіжому повітрі — ідеальне дозвілля в стилі лагом.

Шведи якомога більше часу приділяють дослідженню природи.

Вони використовують в інтер’єрі домівок натуральні матеріали.

Прикрашають оселю свіжими квітами й травами, висаджують кімнатні рослини.

природа фото

Попрощатися із зайвим

Шведи позбуваються сміття на всіх рівнях. Викидають непотріб із будинків та думок.

Усвідомлено підходять до життя. Скролінг у соціальних мережах замінюють “живими” зустрічами з друзями.

Час на перегляд телебачення інвестують в улюблені заняття.

У Швеції люблять побути наодинці та обдумати свій стан.

А також керуються простими правилами — “повноцінно відпочивати”, “не заганятися”, “не перейматися через певний дисбаланс у житті”.

дівчина фото

Нагадаємо, раніше ми писали про данську філософію хюге.

Фото: Unsplash

Софія Бондарева

 

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Теги: життя, Швеція
14.11.2021 08:50



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