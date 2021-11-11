Календар риболова на листопад 2021 – коли найкраще клюватиме

Місячний календар рибалки на листопад 2021 знадобиться кожному, хто любить посидіти з вудочкою на березі моря, річки чи озера.
У які дні чекати на хороший улов, а коли кльову не буде?
Розповідаємо в матеріалі.
Як визначають сприятливі дні для рибалки?
Місячний цикл триває 29 або 30 днів. У свою чергу, він поділяється на 4 фази: молодий, зростаючий, повний та спадний місяць.Також по темі: Місячний календар на листопад 2021 – сприятливі та несприятливі дати Як купити рибу і не отруїтися: корисні поради 10 причин, вживати риб‘ячий жир щодня
Саме від цих фаз залежать припливи і відливи, які і визначають вдалі та невдалі дні для риболовлі.
Крім того, немає сенсу йти на риболовлю, коли дме північний вітер.
Календар риболова на листопад 2021
Головна мета рибалки – наловити чимало риби. Тому користуйся місячним календарем риболовлі на листопад 2021.
Він підкаже, коли готувати снасті й наживку та вирушати до водойми.
Найкращий кльов: 7, 12-14, 24-26
Хороший кльов: 8-11, 15, 23, 27
Середній кльов: 1, 6, 12, 16, 21, 22, 28-29
Не клюватиме: 2-5, 17-20, 30
Тепер ти знаєш, коли ловити рибу в листопаді 2021 року. Приємного та продуктивного тобі відпочинку біля води.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад 2021.
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