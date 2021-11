Рішення делікатної проблеми. Список продуктів, що мають послаблювальну дію

Наше здоров’я на пряму залежить від того, що ми їмо.

Саме тому важливо знати, як про корисні властивості, так і про особливі ефекти продуктів, які ми вживаємо найчастіше.

Наприклад, каші швидкого приготування, міцний чай та шоколад можуть викликати запор.

А, хто хоч раз стикався із цією неприємною проблемою, точно не захоче потворити це знову.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку продуктів, що мають послаблювальну дію.

Читай і занотовуй.

Грубі рослині волокна не лише стимулюють рухову активність товстої кишки, а й є природніми пробіотиками.

Тобто використовуються в якості джерела живлення “корисної” кишкової мікрофлори.

До них відносяться:

Друге місце в нашому списку займають цукристі речовини та продукти, що їх містять — буряковий і тростинний цукор, мед, незбиране молоко, варення, солодкі фрукти і соки з них.

Вуглеводи, які є в їх складі, за рахунок своєї високої молекулярної маси, залучають у кишківник велику кількість рідини, що посилює проносну дію.

Органічні кислоти збільшують виділення рідини в кишківнику, що неодмінно обертається послаблювальною дією.

До них слід віднести:

Оселедець, солоні овочі, солонина та ікра містять велику кількість хлориду натрію та інших солей.

А це означає, що вони теж наділені послаблювальним ефектом, адже:

У багатьох продуктах міститься жир, який полегшує процес дефекації.

До жирного “проносного” відносять:

Для прикладу, груба клітковина, про яку ми говорили на початку, протипоказана при гострих запальних процесах в шлунку і кишківнику.

А вживання продуктів, що містять органічні кислоти, може призводити до підвищення кислотності шлунка.

Тож перед тим, як самостійно складати свій раціон, подбай про своє здоров’я і звернися до лікаря.

Фото: Pexels

