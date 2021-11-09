Кориця – це ароматні ліки: корисні властивості спеції

Корисні властивості кориці – навіщо вживати цю ароматну сцецію.

Кориця – не лише надає стравам приємного пряного аромату, але й чинить позитивну дію на наше здоров’я.

Чим саме корисна кориця та чому її варто вживати щодня? Читай у матеріалу Ранку у Великому Місті.

Корисні властивості кориці

Стимулює роботу мозку

Аромат кориці підвищує активність нервових рецепторів, стимулює роботу мозку, суттєво покращує працездатність, концентрацію уваги та пам’ять.

Тож перед відповідальним іспитом або важливою зустріччю додай пів чайної ложки кориці в каву, чай або інший напій.

Підтримує серце і судини

Кориця допомагає покращити стан серцево-судинної системи і є ефективною профілактикою інфарктів та інсультів.

Ця ароматна спеція позитивно впливає на стан кровоносних судин. Вона активно зміцнює їх стінки та підвищує еластичність. І головне – знижує рівень холестерину.

Особливо ефективно діє в поєднанні з натуральним медом.

Допомагає від застуди

Кориця – потужні природні ліки від застуди. Адже вона має виражений антибактеріальний та противірусний ефект.

Американські біологи, які вивчали властивості кориці, довели: ця спеція бореться з патогенними вірусами ефективніше, ніж інші натуральні антимікробні засоби. Навіть такі потужні, як часник, цибуля та перець.

Знімає біль і запалення

Кориця здатна швидко та ефективно знімати біль і запалення. Це є можливим завдяки високому вмісту флавоноїдів.

Також кориця допомагає позбутися м’язового болю і набряклостей, які виникають під час фізичних навантажень.

Саме завдяки цим властивостям олія кориці входить до складу багатьох кремів і бальзамів типу Тигрового бальзаму або легендарної Зірочки.

Піднімає настрій

Сумно і немає бажання щось робити? Допоможе чашечка чаю з корицею або ароматерапія з коричною олією.

Справа в тому, що ця спеція містить велику кількість магнію, який нормалізує обмін речовин в організмі, регулює гормональний фон та має заспокійливі властивості.

А щоб підняти настрій ще швидше, поєднай корицетерапію зі шматочком чорного шоколаду, бананом або кількома мигдальними горішками.

Кориця: протипоказання

Корицю варто вживати з обережністю, якщо ви маєте такі захворювання:

Виразка шлунку

Гіпертонія

Захворювання нирок і печінки

Також корицю не рекомендують вживати вагітним і дітям віком до 2 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відрізнити корицю від касії і чому ми найчастіше їмо підробку.

Головне фото: Depositphotos

Аліна Литвиненко

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