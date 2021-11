Екстрена реанімація. Що робити, якщо телефон упав у воду?

Як діяти, коли телефон упав у воду: покрокова інструкція.

Телефони вже давно стали невід’ємною частиною нас.

Вони містять у собі засоби комунікації, платіжні карти, електронні квитки, спогади і ще сотні інших необхідних речей.

Але от така неприємність, як несправність гаджету з якої-небудь причини, ставить все це під ризик.

Влітку особливо актуальними є проблема “телефонів-потопельників”, які з необережності власників опиняються у річці, морі чи просто у ванній з пінкою.

Ранок у Великому Місті вирішив надати корисну інструкцію, як же діяти в такому випадку.

Витягнувши свій смартфон із води, насамперед, його необхідно вимкнути.

Це варто зробити для того, щоб із ладу не вийшла мікросхема.

Навіть слабкий електричний імпульс, який через крапельки води передасться не туди, куди потрібно, може це спричинити.

А заміною таких-от нежиттєздатних мікросхем жоден сервіс-центр займатися не буде.

Наступне, що тобі треба зробити — це витягнути зі смартфону батерею.

Щоправда, така привілегія доступна лише власникам Android.

Користувачам iOS доведеться просто вимкнути телефон і витягнути з нього сімки та карту пам’яті.

Вони теж можуть зіпсуватися від надмірної вологи.

Зніми з телефона чохол, кришки, заглушки, щоб максимально відкрити для вентиляції нутрощі телефону.

А опісля просто залиши його в спокої.

Вгамуй своє хвилювання і борися зі спокусою якнайшвидше увімкнути телефон і перевірити його працездатність.

Цим ти тільки нашкодиш.

Не завжди фен — це рішення проблеми надмірної вологи.

Із телефоном так не працює.

Окрім того, що гаряче повітря може йому зашкодити, ти ще й даремно годуватимеш себе ілюзіями.

І, якщо ти будеш їх сушити і трусити, вони там лише надійніше закріпляться.

Ми обіцяли екстренну реанімацію. Ось же вона.

Здійснивши всі попередні маніпуляції, поклади свій телефон у харчовий рис, попередньо обгорнувши його сухою серветкою.

Рис або силікагель, який можна зустріти у коробках з новим взуттям, добре вбирають вологу.

Це підійде лише для тих, хто “втопив” телефон саме у воді, а не у каві, пиві чи томатному соці.

Яким би вигідним не здавався нам спосіб із рисом, варто розуміти — він не вирішать проблему повністю.

Тому поспішай у сервісний центр.

Фото: Unsplash

