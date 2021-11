Магнітні бурі у листопаді 2021 – календар небезпечних дат

Листопад 2021 року обіцяє бути неспокійним геомагнітному плані. Наприкінці місяця на українців чекають одразу дві доволі потужні магнітні бурі.

Коли саме плануються магнітні бурі в листопаді, як вони вплинуть на здоров’я метелозалежних людей і яким чином від них захиститися?

Розповімо в матеріалі.

Останній місяць осені не буде дуже спокійним у геомагнітному плані, але й затяжних магнітних бур також чекати не слід.

Вони різко виникнуть і так само зникнуть.

Коливання магнітного поля Землі може відчути кожен, але найбільше страждають так звані метеозалежні люди.

Магнітні бурі можуть викликати неприємні відчуття та загрожувати здоров’ю людини.

Зокрема, можна відчути такі симптоми:

Головне фото: Pexels

