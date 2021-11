Смачний “анти-ейдж”: 5 напоїв для тривалої молодості

Еліксир молодості справді існує!

Ранок у Великому Місті склав список корисних напоїв, що дозволяють зберегти молодість, красу, здоров’я, бадьорість і ясний розум до ста років.

Читай нижче.

Недарма він здавна ввважається цілющим напоєм у Китаї. Дійсно, саме зелений чай перешкоджає росту ракових клітин і помітно знижує ризик онкозахворювань.

Особливо це стосується раку легенів, простати, молочної залози і шкіри.

Японські вчені спостерігали за літніми громадянами своєї країни і виявили, що у добровольців, які пили більше двох чашок зеленого чаю в день, вікові розлади пам’яті відзначалися в 1,5 рази рідше ніж у тих, хто пив менше чаю.

В арабських країнах його називають напоєм фараонів і ліками від усіх хвороб.

Червоний колір каркаде надають антоціани, а саме ці речовини забезпечують основний антивіковий ефект – зниження запальних процесів в організмі.

Також каркаде має сечогінну та спазмолітичну властивості. Однак май на увазі: напій підвищує кислотність шлункового соку. Тому його не слід пити натщесерце і якщо ти страждаєш на гастрит або виразкову хворобу.

Томатний сік цілющий через те, що має у своєму складі лікопін. Це каротиноид, який відомий своїми протираковими властивостями. А ще позитивно впливає на стан шкіри: робить її пружною та оберігає від утворення зморшок.

Отож, томатний сік для збереження молодості – саме те, що треба.

Тільки уявіть, у середні віки плоди цієї рослини міняли на соболині хутра, оксамит та атлас. До того ж, шипшиною лікували солдатів, поранених у війні з турками.

Сучасні лікарі цінують її за джерело вітаміну С, який необхідний для нормального функціонування сполучної і кісткової тканини (саме вони найбільше страждають з віком).

Також по темі: Що таке суперфуди: корисні властивості та правила їх вживання Секрети краси кореянок: як зберегти молодість на довгі роки Ідеальний сніданок і не тільки: корисні властивості вівсянки

Також цей вітамін стимулює вироблення інтерферонів – білків, які роблять наші клітини несприйнятливими до вірусів.

За рахунок цього підвищується імунітет, а він, як відомо, захищає організм не тільки від застуд, а й від небезпечних вікових захворювань, насамперед – онкологічних.

На еліксир молодості вино перетворює речовина ресвератрол, що міститься в шкірці винограду і потрапляє у вино.

Як бачите, усі ці напої допомагають боротися з віковими хворобами, а отже – здатні подовжити життя на 15 – 20 років.

Нагадаємо, раніше ми публікували список продуктів, які знижують тиск.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.