Майже сестра. Теплі привітання з Днем народження для подруги

Привітання подрузі з Днем народження українською мовою у прозі віршах, картинках та СМС.

Хочеш привітати подругу з Днем народження, але не можеш підібрати потрібних слів? Ми допоможемо.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання, які їй буде дуже приємно від тебе почути.

Сьогодні свято – твій день народження! Вітаю тебе, люба моя! Бажаю бути завжди яскравою зірочкою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю… Бажаю тобі приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і нескінченної любові! І пам’ятай – ти завжди можеш розраховувати на мою підтримку! Дуже сильно тебе люблю та ціную!

***

Найвродливіша, найдобріша, найрозумніша, найкреативніша – ТИ! І у цей день, твій день народження, усі вітання для тебе, усі побажання для тебе. Нехай усі заповітні мрії – здійснюються, серце – палко кохає, гаманець – наповнюється, дім – буде затишним, друзі – веселими та вірними. Ти цього заслуговуєш!

***

Моя люба подружка, ти в мене — найкраща, справжній скарб! Така весела та розумна, добра та відверта, дружити з тобою для мене — дарунок долі. В твій День народження я бажаю тобі, щоб в житті було справжнє кохання, щоб в душі цвіла весна, а в очах не згасали веселі вогники. Нехай серце твоє завжди буде сповнене радощів, а життя дарує неймовірні події кожен день. Вітаю!

***

З днем народження, подруго. Бажаю завжди бути такою унікальною, різнобічною, веселою, винахідливою, творчою, талановитою та сміливою особистістю. Бажаю чудового життя без жодної поразки. Бажаю щасливих подорожей, солодких поцілунків, цікавих знайомств, вдалих ідей та великих успіхів!

***

Вітаю! Нехай частіше життя радує тебе несподіваними подарунками! Бажаю, щоб у твоєму житті зустрічалися класні хлопці, щоб був час і для солодких мрій, і для реалізації всіх задумів! Мільйон тобі улюблених квітів, радості на серці, море яскравого позитиву в долі!

Люба моя квіточка, вітаю!

Будь щаслива — я благаю.

Зіроньку на небі загадай

І здійсниться мрія, тільки почекай.

Подругу собі я не вибирала,

То доля мені тебе подарувала.

Кращою людини у світі не знайти,

Ти як діамант, треба зберегти.

Хочу побажати ангела тобі,

Неземної радості і рука в руці.

Коханнячка безмежного, в океані островок,

Душевного покою, і хай все буде ОК!

***

Моя люба подружко, вітаю,

В день чудовий сьогодні бажаю

Підтримки, миру та добра,

Щоб ти щасливою була.

Здоров’я, наснаги та Божої ласки,

Хай буде життя твоє схоже на казку!

***

З народження днем, моя подруго мила.

Бажаю тобі я здоров’я і сили.

І щастя бажаю багато-багато,

Щоб на його крилах могла ти літати!

Хай успіхи будуть, хай стелеться доля,

Й буде в житті хай на все Божа воля,

Цвітуть чорнобривці, і мальви цвітуть,

І дітки твої хай щасливі ростуть!

Хай буде кохання і гарне, і вірне,

І успіх у всьому такий неймовірний.

Хай мрії збуваються, мир у нас буде,

Живуть у здоров’ї близькі тобі люди!

Подруго! Нехай кожен день буде сповнений веселощів і драйву! Сміливо втілюй свої ідеї! І нехай будь-яка твоя мрія здійсниться!

***

Найдорожча моя! Бажаю тобі щастя, удачі, багатства, музики, веселощів, класного настрою, таких подруг, як я, романтики, синього неба і теплого сонечка. Будь завжди позитивною і життєрадісною, радій кожному дню.

***

Бажаю щастя, краси, добродушності, любові, мудрості, дітей утіха, радість і більше сміху. Без тебе на світі нудьга, з днем народження, подруга!

Фото: Pexels

