Календар риболова на листопад 2021 – коли найкраще клюватиме

Місячний календар рибалки на листопад 2021 знадобиться кожному, хто любить посидіти з вудочкою на березі моря, річки чи озера.

У які дні чекати на хороший улов, а коли кльову не буде?

Розповідаємо в матеріалі.

Місячний цикл триває 29 або 30 днів. У свою чергу, він поділяється на 4 фази: молодий, зростаючий, повний та спадний місяць.

Саме від цих фаз залежать припливи і відливи, які і визначають вдалі та невдалі дні для риболовлі.

Крім того, немає сенсу йти на риболовлю, коли дме північний вітер.

Головна мета рибалки – наловити чимало риби. Тому користуйся місячним календарем риболовлі на листопад 2021.

Він підкаже, коли готувати снасті й наживку та вирушати до водойми.

Тепер ти знаєш, коли ловити рибу в листопаді 2021 року.

