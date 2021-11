Щоб ріс здоровим і щасливим. Привітання похреснику з Днем народження

Привітання похреснику з Днем народження у прозі, віршах та листівках українською мовою.

У хрещеника День народження? Не забудь знайти для нього тепле, світле та лагідне побажання.

Ми зібрали найкращі варіанти у віршах, прозі, картинках, а також короткі СМС-привітання і листівки українською мовою.

Любий похреснику, з днем народження тебе! Бажаю тобі мужності та впевненості, любові та щастя, удачі та успіху, здоров’я та сил, сміливості та цілеспрямованості. Хлопче, нехай все, про що ти мрієш, обов’язково здійсниться, нехай усі, кого ти любиш, завжди будуть з тобою!

***

Мій чудовий хрещеник, вітаю тебе з твоїм святом. Нехай в твій день народження відкриється для тебе новий шлях до нових перемог і досягнень, нехай сильнішим стане твій дух, нехай твій ангел розвіє над тобою всі хмари заздрощів і злості. Бажаю тобі щасливих звершень і світлих миттєвостей.

***

Дарую тобі в цей незвичайний день, день твого народження, мій хрещеник, щастя солодку цукерку, радості легкий вітерець, море вражень і озеро віри, а ще дарую тобі океан любові твоїх батьків, адже ніхто тебе так не любить, як вони! Бажаю тобі, щоб ти вчився в 100 разів краще за всіх у школі, щоб все добивався і досягав легко і невимушено!

Улюблений наш похресник! Вітаємо тебе з цим чудовим днем — днем твого народження! Бажаємо тобі великого щастя, сміху, радості і море веселощів. Нехай твоє життя буде прекрасним і довгою!

***

Дорогий хрещеник, сьогодні у мене є відмінний привід побажати тобі всього, що тільки може піднести тобі доброго доля. Живи радісно і щасливо, будь добрим і мужнім, нехай любов у твоєму житті буде вірною і щирою, дружба – справжньої, ніжність – безмежна, а надія – істинної! З Днем народження, мій дорогий, і будь щасливий!

Дорогий мій похресник,

Перед Богом ти мій син,

Тобі на шию хрестик

Одягла я в день хрестин,

З Днем народження вітаю,

Я від усієї душі,

І дуже щиро бажаю,

Дорослішати ти не спіши,

Насолоджуйся дитинством золотим,

Роки швидко промайнуть,

Нехай дорослі проблеми не прості,

Тебе поки що не чіпають!

***

Похреснику, вітаю тебе,

Хай ангел твій пригорне,

Від бід завжди захистить,

А радість приносить кожна мить.

Бажаю тобі добра й тепла,

Щоб в житті грошей мав сповна.

Здоровим та щасливим був,

Всі життєві нагороди здобув.

Мій похресник – відважний хлопець,

Нам з небес видно подарований,

Дуже любить творити,

Про майбутнє говорити,

Ми йому найкращого бажаємо,

Відкриває в житті хай щастя двері,

Хай близькими буде розуміємий

І росте на радість хрещеній!!!

З днем народження тебе, мій любий хрещеник. Бажаю тобі щирого щастя і світлої любові, бравих перемог і доброї удачі, вірних друзів і чудового настрою.

***

З днем народження, мій маленький! Хочу побажати тобі радості і веселощів. Нехай всі твої дні, будуть, як кольори веселки.

***

Мій похреснику, мій синку, моє рідне дитя, хочу спершу сказати тобі, як я тебе люблю. Будь здоровим і рости на радість всім рідним і близьким.

