Imagine Dragons: ТОП пісень легендарної групи

Найкращі пісні Imagine Dragons: що послухати – добірка кліпів.
Легендарний американський інді-рок гурт Imagine Dragons збирається до Києва.
Концерт планують дати 3 червня 2022 року на НСК Олімпійському на підтримку альбому MercuryТакож по темі: Плейлист для романтичного вечора: найкраща музика Класика — для всіх? Чому варто слухати симфонічну музику та з чого почати 5 причин не слухати сучасної російської музики
До України “дракони” завітають у рамках європейського турне, що стартує 30 травня у Прагі та завершиться 16 липня в Парижі.
До слова, Imagine Dragons завітають в до нас не вперше: вони вже виступали в Києві о 2018 році.
За словами організаторів концерту, на сьогодні це – єдиний іноземний гурт, якому вдалося зібрати повний НСК «Олімпійський».
Imagine Dragons: найкращі пісні – відео
Imagine Dragons – Believer
Imagine Dragons – Thunder
Imagine Dragons – Natural
Imagine Dragons – Bad Liar
Imagine Dragons – Demons
Imagine Dragons – Follow You
Imagine Dragons – Whatever It Takes
Imagine Dragons – Radioactive
Imagine Dragons – Wrecked
Imagine Dragons – Birds
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП латиноамериканських хітів.
Фото: imaginedragons