Imagine Dragons: ТОП пісень легендарної групи

Найкращі пісні Imagine Dragons: що послухати – добірка кліпів.

Легендарний американський інді-рок гурт Imagine Dragons збирається до Києва.

Концерт планують дати 3 червня 2022 року на НСК Олімпійському на підтримку альбому Mercury

До України “дракони” завітають у рамках європейського турне, що стартує 30 травня у Прагі та завершиться 16 липня в Парижі.

До слова, Imagine Dragons завітають в до нас не вперше: вони вже виступали в Києві о 2018 році.

За словами організаторів концерту, на сьогодні це – єдиний іноземний гурт, якому вдалося зібрати повний НСК «Олімпійський».

