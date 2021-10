Як вирівняти тон обличчя за допомогою макіяжу: покрокова інструкція

Чиста та здорова шкіра — це цілком природне бажання кожної людини.

Вона, як правило, свідчить не лише про те, що тобі пощастило із типом дерми.

Адже подібно до стрункості тіла, рівний тон обличчя вимагає багатьох зусиль, на кшталт збалансованого харчування чи процедур догляду.

Але що, коли відмовлятись від цукру пізно, бо рівний тон шкіри потрібен просто зараз?

Насамперед — не панікувати.

Адже Ранок у Великому Місті підготував правила макіяжу, які допоможуть вирішити цю поширену проблему.

Використання праймера або бази — запорука рівного натурального тону .

Праймер також здатний усунути ефект жирного блиску і допомогти зафіксувати макіяж.

Далі можна приступити до обов’язкової умови будь-якого мейкапу — нанесення тональної основи.

Тут важливими є два моменти.

Перший — це вдалий вибір свого тону.

Не лінуйся тестувати тональник на шкірі: оціни текстуру, комфортність нанесення, стійкість і, головне — відтінок, що не повинен бути темнішим або світлішим за природний колір обличчя.

І другий момент — рівномірне нанесення тональної основи.

Він є неможливим без праймера, тому не варто пропускати крок №1.

Якщо у тебе проблемна шкіра, то обирай пудру з антибактеріальними інгредієнтами у складі.

Ці засоби необхідні для корекції локальних недоліків.

Наприклад, зелений коректор успішно нейтралізує почервоніння, а червонувато-рожевий — круги під очима.

Тональний крем для таких цілей не підійде.

Вуаля. Тепер, коли твій тон обличчя — рівний до ідеальності, можеш імпровізувати із стрілками, наносити туш або червону помаду.

Рівний тон шкіри безспосередньо залежить від стану організму.

Фото: Pexels

