УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 31.10.2021 10:40
31.10.2021 10:40
Поділитися

Календар риболова на листопад 2021 – коли найкраще клюватиме

Календар риболова на листопад 2021 – коли найкраще клюватиме

Місячний календар рибалки на листопад 2021 знадобиться кожному, хто любить посидіти з вудочкою на березі моря, річки чи озера.

У які дні чекати на хороший улов, а коли кльову не буде?

Розповідаємо в матеріалі.

Як визначають сприятливі дні для рибалки?

Місячний цикл триває 29 або 30 днів. У свою чергу, він поділяється на 4 фази: молодий, зростаючий, повний та спадний місяць.

Також по темі: Місячний календар на листопад – сприятливі та несприятливі дати Як купити рибу і не отруїтися: корисні поради 10 причин, вживати риб‘ячий жир щодня

Саме від цих фаз залежать припливи і відливи, які і визначають вдалі та невдалі дні для риболовлі.

Крім того, немає сенсу йти на риболовлю, коли дме північний вітер.

Календар риболова на листопад 2021

Календар рибалки

Головна мета рибалки – наловити чимало риби. Тому користуйся місячним календарем риболовлі на листопад 2021.

Він підкаже, коли готувати снасті й наживку та вирушати до водойми.

Найкращий кльов: 7, 12-14, 24-26
Хороший кльов: 8-11, 15, 23, 27
Середній кльов: 1, 6, 12, 16, 21, 22, 28-29
Не клюватиме: 2-5, 17-20, 30

Тепер ти знаєш, коли ловити рибу в листопаді 2021 року. Приємного та продуктивного тобі відпочинку біля води.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: корисні поради, місячний календар
31.10.2021 10:40



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь