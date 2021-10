Як подолати мовний бар’єр і почати говорити англійською?

Як подолати мовний бар’єр і нарешті почати говорити англійською?

Це питання виникає навіть у тих, хто вчить мову з дитинства.

Чому так відбувається?

Ранок у Великому Місті вирішив розібратися, і зібрав практичні поради, які допоможуть вирішити цю проблему.

Вчиш англійську мову багато років, знаєш не одну тисячу слів і легко можеш відрізнити past simple від present perfect… Але коли справа доходить до реальної розмови, не наважуєшся сказати навіть пару фраз. Знайома ситуація?

Як би банально це не звучало, але головна причина – це страх зробити помилку.

Але правда полягає в тому, що пересічні американці й самі далеко не завжди говорять літературною мовою. І в повсякденному житті здебільшого використовують прості часи.

Звісно, це не означає, що не треба вчити правила. Але не зациклюся на граматиці і не бійся робити помилки. Просто почни говорити!

Щоб подолати мовний бар’єр, потрібна постійна практика. Але що робити, якщо говорити англійською тобі просто нема з ким?

На допомогу прийдуть спікінг-клаби, де збираються охочі поспілкуватися іноземною мовою.

Це чудова можливість зануритися в мовне середовище, удосконалити свою англійську та підтримувати розмовні навички в хорошій формі.

Зазвичай, спілкування в таких клубах відбувається в маленьких групах, аби кожна людина отримати можливість говорити.

Це дає можливість не лише говорити самому, але й послухати живу невимушену мову справжнього іноземця, щоб навчиться краще її розуміти.

Так-так, говорити з собою – це цілком нормально!

Намагайся перелаштувати свій внутрішній діалог з рідної мови на іноземну. Учися нею думати!

Найпростіший спосіб це зробити – подумки коментувати англійською мовою всі свої дії, а також усе те, що відбувається навколо.

Коли звикнеш це робити – зможеш легко порозумітися з іноземцем практично в будь-якій ситуації.

Щоб звикнути до живої розмовної мови, дивися фільми англійською. А щоб перегляд був максимально ефективними, дотримуйся цих простих правил:

Обери цікаву тему, наприклад, про відпустку твоєї мрії. Запиши свою розповідь, уважно її прослухай та проведи роботу над помилками. Звертай увагу на швидкість мовлення, інтонації, паузи між словами тощо.

Роби такі записи раз на декілька тижнів – і незабаром ти неодмінно побачиш прогрес!

Фото: Pexels

